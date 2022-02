Fórmula 1 renova contrato e GP do Bahrein é mantido até 2036

O Grande Prêmio do Bahrein, que abrirá a temporada 2022 em 20 de março, ficará no calendário da Fórmula 1 até 2036, anunciou nesta sexta-feira a promotora do Mundial.

Em 2004, o pequeno reino foi o primeiro país do Oriente Médio a sediar um evento dessa competição. A corrida acontece no circuito de Sakhir, cerca de trinta quilômetros ao sul da capital, Manama.

Assim como em 2021, o Bahrein dará início à temporada de 2022, que contará com um recorde de 23 GPs. As equipes realizarão testes de pré-temporada no mesmo local entre 10 e 12 de março.

O heptacampeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), detém o recorde de vitórias no Bahrein: cinco.

A ampliação da parceria com o circuito do Bahrein confirma o interesse deste esporte na região, apesar das repetidas críticas de organizações de direitos humanos, com o Grande Prêmio de Abu Dhabi desde 2009 e a Arábia Saudita desde 2021.

O Catar, que substituiu a Austrália no calendário de 2021 devido à pandemia, também retornará ao cronograma a partir de 2023 pelos próximos dez anos.

A F1 também renovou recentemente com os GPs da China (de 2023 a 2025), Abu Dhabi (até 2030) e Cingapura (2028).

