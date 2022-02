EUA vão enviar 3.000 soldados adicionais à Polônia 'nos próximos dias'

Os Estados Unidos decidiram enviar 3.000 soldados adicionais à Polônia para "tranquilizar os aliados da Otan", em um momento em que Washington teme uma invasão militar russa da Ucrânia, anunciou um alto funcionário do Pentágono.

Estes 3.000 soldados da base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, tinham sido colocados de prontidão no fim de janeiro a pedido do presidente Joe Biden. Eles vão partir "nos próximos dias" e deveriam chegar à Polônia "no começo da próxima semana", destacou o funcionário, que pediu para ter a identidade preservada.

