Em conversa com ministro ucraniano, secretário de Estado dos EUA reforça apoio ao país

O secretário de Estado americana, Antony Blinken, conversou nesta sexta-feira, 11, com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em uma ocasião na qual disse que ambos trataram "sobre os esforços contínuos para apoiar a Ucrânia e impedir a Rússia de novas agressões". Em seu Twitter, o representante dos Estados Unidos escreveu que o apoio à "soberania e integridade territorial da Ucrânia é inabalável".

Na mesma rede social, Kuleba afirmou que além da ajuda militar, os EUA estão prontos para fornecer maior apoio à economia da Ucrânia. Segundo ele, a Rússia "não deve ter dúvidas: a Ucrânia e seus parceiros estão prontos para ações decisivas para proteger o país".

O ministro divulgou ainda conversas com o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, na qual disse que "o pacote de pesadas sanções à Rússia está preparado". De acordo com o ucraniano, a UE enviará esforços adicionais para prestar apoio político e financeiro à Ucrânia.

Além disso, o ministro conversou com a homóloga alemã, Annalena Baerbock, ocasião na qual disse que os países estão "trabalhando ativamente na preparação da visita do chanceler alemão Olaf Scholz a Kiev na segunda-feira". Segundo ele, é uma oportunidade para discutir ações conjuntas e decisivas para combater as ameaças.

