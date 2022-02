Dois jornalistas estrangeiros em missão da ONU são detidos no Afeganistão

Dois jornalistas estrangeiros que estavam em missão no Afeganistão para a Acnur foram detidos em Cabul junto com colegas afegãos, anunciou a agência de refugiados da ONU nesta sexta-feira(11).

"Dois jornalistas que estavam em missão com a Acnur e cidadãos afegãos que trabalhavam com eles foram detidos em Cabul. Estamos fazendo todo o possível para resolver a situação", disse o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Twitter, sem dar mais detalhes.

O jornalista freelance e ex-correspondente da BBC Andrew North, que trabalha regularmente no Afeganistão há duas décadas, está entre os detidos, segundo sua esposa Natalia Antelava.

"Andrew estava em Cabul trabalhando para a Acnur e tentando ajudar o povo do Afeganistão. Estamos muito preocupados com sua segurança e pedimos a todos com influência que ajudem a garantir sua libertação", disse ela no Twitter.

O governo talibã está estudando o caso, segundo seu porta-voz, Zabihullah Mujahid. "Recebemos informações sobre a situação e estamos tentando confirmar se eles foram detidos ou não", disse ele à AFP.

Desde que voltou ao poder em agosto, após a retirada das tropas americanas, o talibã reprimiu a maioria das manifestações da oposição, detendo alguns críticos do regime e espancando e prendendo vários jornalistas.

