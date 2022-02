Comunicado do Business Wire :TANAAKK K.K.

A TANAAKK K.K. (sede: Tóquio, Japão; diretor executivo: Shoichiro Tanaka; a "TANAAKK") anunciou hoje a disponibilidade da HITSERIES no Microsoft Azure Marketplace, uma loja on-line de aplicativos e serviços para uso na Microsoft Azure.

Os clientes da TANAAKK agora podem utilizar os atributos de escalabilidade, alta disponibilidade e segurança da Azure com implementação e gerenciamento simplificados.

A HITSERIES inclui arquiteturas de referência, imagens de contêineres para início rápido e suporte prático da equipe de desenvolvedores da TANAAKK. A HITSERIES conta com uma ampla base de clientes Fortune Global 500 dos setores automotivo, de energia, petróleo, finanças, construção e logística.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas no Japão, há um investimento anual de US$ 190 bilhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A TANAAKK oferece importantes benefícios para migrar os frutos de P&D em software como serviço (software-as-a-service, SaaS) escalável e nativo na nuvem. A HITSERIES ajuda startups a atingirem US$ 100 milhões em novas receitas no período de cinco anos com uma combinação de DevOps (operações de desenvolvimento), RevOps (operações de receita) e EquityOps (operações de capital).

A HITSERIES proporciona importantes benefícios a diretores executivos e de tecnologia, incluindo inovação 10 vezes mais rápida com operações de baixo custo, aquisição e implementação rápidas, e preço de assinatura com base em consumo. A TANAAKK encontra opções de crescimento em P&D, seleciona o esquema certo de SaaS na nuvem e oferece liquidez para ativos intelectuais com desconto.

"Temos a satisfação de ampliar a HITSERIES por meio do Microsoft Azure Marketplace. Qualquer negócio nativo na nuvem tem como inerente a demanda fundamental por excelência em DevOps e RevOps. Detentores de SaaS precisam selecionar a arquitetura certa para o crescimento. A HITSERIES concretiza o esquema de crescimento mais apropriado", explicou Shoichiro Tanaka, diretor executivo da TANAAKK Inc.

Jake Zborowski, gerente geral da plataforma Microsoft Azure na Microsoft Corp., afirmou: "Recebemos com prazer a HITSERIES da TANAAKK Inc. no Microsoft Azure Marketplace, que proporciona a nossos parceiros uma excelente exposição para clientes de nuvem no mundo todo. O Azure Marketplace oferece experiências de padrão internacional provenientes de parceiros globais confiáveis que possuem soluções testadas para funcionar perfeitamente com o Azure".

O Azure Marketplace é um mercado on-line para compra e venda de soluções em nuvem certificadas para operar na Azure. O Azure Marketplace ajuda a conectar empresas em busca de soluções inovadoras e baseadas em nuvem com parceiros que desenvolvem soluções prontas para o uso.

Saiba mais sobre a HITSERIES em sua página no Azure Marketplace.

Sobre a TANAAKK

A TANAAKK proporciona crescimento como serviço para que empresas Fortune Global 500 maximizem o valor que oferecem aos acionistas. www.tanaakk.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220211005540/pt/

Contato

Para mais informações: info@tanaakk.com +81 355338771 Masayoshi Aoki, diretor de operações, advogado

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags