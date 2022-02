Comunicado do Business Wire :SMOORE

Em anos recentes, os líderes da indústria chinesa de cigarros eletrônicos RELX e SMOORE' estão comprometidos com a pesquisa fundamental interdisciplinar sobre o mecanismo de atomização, a fim de explorar os efeitos do 'vaping' na saúde a longo prazo.

Marca líder de cigarros eletrônicos da China, a RELX iniciou a primeira pesquisa clínica da China sobre segurança do 'vaping'. Estuda os efeitos agudos dos cigarros tradicionais e dos cigarros eletrônicos no sistema respiratório humano e no sistema cardiovascular. Em fevereiro de 2022, esta pesquisa clínica foi cadastrada no Registro de Testes Clínicos da China (ChiCTR), um registro primário na Rede de Registros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No início de março de 2021, a RELX realizou outra pesquisa clínica sobre o metabolismo e a cinética da nicotina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em ambas as pesquisas clínicas, a RELX adotou os dispositivos de 'vaping' produzidos pela FEELM, a principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, líder mundial em tecnologia de atomização. Desde 2018, a FEELM está em parceria estratégica com a RELX, como fornecedora de soluções de atomização.

Além disto, em setembro de 2021, a RELX e a SMOORE assumiram a liderança na elaboração de dois padrões do setor "Especificações Técnicas Gerais para Dispositivos de Atomização Eletrônicos" e "Especificações Técnicas de Segurança para Líquidos Eletrônicos", conduzidos pelo Comitê da Indústria de Cigarros Eletrônicos da Câmara de Comércio Eletrônica da China (ECCC).

Em outubro de 2020, um programa de pesquisa sobre redução de danos do 'vaping' conduzido em conjunto pela SMOORE e pela Universidade de Tongji foi aprovado pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China. Nos próximos anos, a SMOORE e a Universidade de Tongji continuarão realizando uma série de pesquisas sobre os efeitos do 'vaping' na saúde.

Como referência de qualidade do setor, a FEELM está em conformidade com seus padrões internos de segurança SMOORE 3.0. Baseado na orientação de avaliação de risco da U.S. EPA (Agência de Proteção Ambiental), o SMOORE 3.0 abrange todos os testes de PMTA, incluindo segurança de material e segurança de vapores. Ele também cobre todos os HPHCs (constituintes nocivos e potencialmente nocivos) listados pelo FDA (Food and Drug Administration). Além disto, a FEELM desenvolveu um abrangente sistema de avaliação de segurança, incluindo testes não clínicos de PMTA e avaliação de risco à saúde de PMTA.

Enquanto isto, a FEELM lançou a solução de cápsula de fumo com a bobina de cerâmica mais fina do mundo - FEELM Air em Londres em 18 de janeiro de 2022. Comparada com a geração anterior, a FEELM Air apresenta uma melhoria geral no desempenho de redução de danos de 80%.

Hoje em dia, os reguladores mundiais abraçaram o potencial de saúde pública do 'vaping' e estão cada vez mais preocupados com as evidências científicas. Em 12 de outubro de 2021, o FDA concedeu ordens de comercialização ao Vuse Solo, se tornando o primeiro cigarro eletrônico autorizado para venda nos EUA. Como o FDA enfatiza, os dados apresentados demonstram que a comercialização destes produtos é adequada à proteção da saúde pública.

Em 2 de dezembro de 2021, a Administração Estatal de Monopólio do Tabaco da China também emitiu regras iniciais que regulamentam os cigarros eletrônicos, ao mesmo tempo em que o regulador lançou o projeto de exposição dos padrões nacionais de cigarros eletrônicos em 30 de novembro de 2021. Segundo o projeto de exposição, os próximos padrões nacionais estabelecem requisitos de qualidade específicos para produtos de 'vaping', exigindo que os fabricantes melhorem a segurança dos produtos e apresentem evidências científicas.

À medida que os padrões nacionais de cigarros eletrônicos da China entrarem em vigor, os participantes da indústria chinesa continuarão aumentando seus investimentos em P&D e examinando a redução de danos do 'vaping' mediante comprovação científica.

Sobre a FEELM

A tecnologia FEELM é uma solução de sistema de cápsulas de alta qualidade pertencente à SMOORE, baseada na tecnologia líder mundial de aquecimento por bobina de cerâmica. Ao combinar a tecnologia de reprodução de sabor e tecnologia eletrônica inovadora com design de estrutura, trazemos a melhor sensação e experiência de 'vaping premium' aos fumantes de cigarros eletrônicos em todos o mundo. Com foco na pesquisa da tecnologia de atomização de ponta, a FEELM fornece soluções completas e modo de fabricação às marcas de cigarros eletrônicos. Agora, o símbolo FEELM está nas cápsulas dos cigarros eletrônicos de marcas líderes de mercado em todo o mundo, como RELX, NJOY, Haka e VAPO.

Sobre a SMOORE

A SMOORE é líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, incluindo a fabricação de dispositivos e componentes de cigarro eletrônico, com tecnologia avançada de R&D, forte capacidade de fabricação, portfólio de produtos de amplo espectro e base de clientes diversificada. A empresa é a maior fabricante de dispositivos de vaporização do mundo em termos de receita, respondendo por 18,9% da participação total do mercado global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220211005229/pt/

Contato

Frankie Chen Email: frankie.chen@smoorecig.com Tel.: (+86) 13530848319

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags