Comunicado do Business Wire :Rêv Worldwide, Inc.

Hoje, a Rêv Worldwide, Inc. ("Rêv"), empresa de inovações em produtos de pagamento, anunciou uma parceria com o Banco Itaú International lançando a Itaú Global Wallet, uma conta de pagamentos digitais baseada em aplicativo disponível com exclusividade para clientes internacionais do Itaú Private Bank. O programa Itaú Global Wallet foi desenvolvido pela Rêv em sua plataforma proprietária de processamento de pagamentos multimoedas, e traz a bandeira Mastercard. O Itaú é o maior banco da América Latina e o sétimo maior banco do mundo, com clientes do segmento private bank no Brasil e em mercados internacionais.

The Itaú Global Wallet, from Rêv, a multi-currency digital and physical payment product for international users. (Photo: Business Wire)

A Itaú Global Wallet é de fácil e rápida configuração a partir de contas estrangeiras de clientes do Itaú Private Bank, permitindo que usuários transfiram fundos instantaneamente para sua conta Global Wallet que é vinculada a um cartão de débito Mastercard personalizado. O programa também inclui acesso a um cartão virtual Mastercard para compras on-line, além de recursos de câmbio em tempo real para sete moedas, incluindo dólar americano, libra esterlina, euro, franco suíço, iene japonês, dólar canadense e real brasileiro. Os cartões Itaú Global Wallet Mastercard também podem ser adicionados às carteiras digitais Apple, Samsung e Google. Inédito no mercado, o programa oferece serviço personalizado ao cliente private bank sem as anuidades e taxas de juros geralmente associadas a cartões de crédito premium.

"Hoje mais de que nunca os clientes private bank pelo mundo esperam os melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, por isso não poderíamos estar mais orgulhosos por termos sido selecionados pelo Itaú para fornecer uma solução que atenda às necessidades dos seus clientes", disse Roy Sosa, presidente e diretor executivo da Rêv Worldwide, Inc.

A Itaú Global Wallet chega em um momento em que bancos do mundo inteiro enfrentam uma concorrência ainda maior de bancos desafiadores, oferecendo funcionalidades robustas disponíveis através de experiências digitais inovadoras.

De acordo com um relatório da provedora suíça de serviços de tecnologia bancária, a Banking, Payments: Context (BPC) e da empresa alemã de consultoria de fintech Fincog, nos últimos anos os serviços bancários digitais na América Latina cresceram exponencialmente. O número de bancos digitais mais que dobrou, para aproximadamente 52 novos bancos independentes em 2021. O Brasil lidera a região tanto em termos de desenvolvimento do setor quanto em adoção do consumidor. Entre os 52 novos bancos identificados, 24 são do Brasil, e entre os 77 milhões de clientes de novos bancos em 2021, 63,5 milhões estão no Brasil, ou 82,5% do total de clientes de novos bancos da região, revelou a pesquisa.

"Enquanto o desenvolvimento de serviços financeiros inovadores continua evoluindo rapidamente, permanecemos focados para entregar o que nossos clientes precisam para atender às suas expectativas de serviços financeiros. O produto Itaú Global Wallet adéqua-se bem a esta estratégia", afirmou Fernando Beyruti, diretor global do Itaú Private Bank.

A Itaú Global Wallet já está disponível, apenas por convite, para clientes Itaú Private Bank qualificados que baixarem o aplicativo Itaú Global Wallet, disponível nas lojas de aplicativos Apple e Android. Não é necessária aplicação de crédito, já que os clientes convidados se qualificam automaticamente. O cartão de débito Itaú Mastercard disponível é emitido pela Moorwand Limited de acordo com uma licença da Mastercard International. A Moorwand Limited é autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira sob os Regulamentos de Dinheiro Eletrônico de 2011 (FRN: 900709) para a emissão de dinheiro eletrônico e instrumentos de pagamento. A conta não possui taxas de juros, tarifas mensais ou anuais e taxas de conversão. Não há taxas de transação para compras off-line ou on-line, mas se aplicam taxas padrão de caixas eletrônicos e taxas de câmbio. Para mais informações sobre a Itaú Global Wallet, acesse Itauglobalwallet.com.

A Rêv fornece produtos e serviços de pagamento proprietários em mercados internacionais, incluindo a Europa, Austrália, Brasil e Oriente Médio.

Sobre a Rêv

A Rêv é uma empresa de fintech, fundada por Roy e Bertrand Sosa, pioneiros no setor de débito pré-pago, dedicada a fornecer experiências inovadoras de pagamento para clientes no mundo inteiro. Suas soluções são alimentadas pela plataforma de processamento de pagamentos multimoedas e multilíngues proprietária da empresa. Com ampla experiência desenvolvendo diversos produtos de pagamento inéditos no setor, a Rêv foca nos setores geral, bancário internacional e de viagens. A Rêv tem parcerias com empresas ao redor do mundo para lançar produtos na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Saiba mais em revworldwide.com.

Itaú Private Bank

O Itaú Private Bank possui mais de 20 anos de experiência em gestão de patrimônio, com foco em clientes latino-americanos. Seus serviços incluem uma plataforma global para investimentos e uma equipe altamente qualificada localizada no Brasil, Estados Unidos (Miami), Portugal, Suíça, Bahamas, Chile e Paraguai. Ele é reconhecido desde 2009 e foi eleito o melhor Private Bank na América Latina por 8 anos consecutivos (Best Private Bank in Latin America, PWM | The Banker & Outstanding Global Private Bank Latin America, Private Banker International).

