Comunicado do Business Wire :Pottery Barn

A Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen, membros do portfólio de marcas da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), a maior varejista do mundo de produtos domésticos sustentáveis, que prioriza o digital e orientada pelo design, anunciaram hoje novas coleções com a renomada marca de roupas casuais, Lilly Pulitzer. As coleções "Lilly Pulitzer x Pottery Barn Kids" e "Lilly Pulitzer x Pottery Barn Teen" adicionam novas categorias de produtos à parceria, incluindo decoração, tecidos, roupas de dormir, mochilas e garrafas para água em estampas exclusivas da Lilly Pulitzer. A colorida e alegre variedade de itens para o lar aproveita o sucesso da coleção inaugural das marcas, lançada em 2018.

"Nossa colaboração com a Lilly Pulitzer é o resultado da união como marcas que valorizam o incrível design associado à excepcional qualidade", disse Jennifer Kellor, presidente da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen. "Estamos empolgados para oferecer novas categorias de produtos em estampas exclusivas que trazem uma interpretação repleta de cores do estilo de vida Lilly para o ambiente doméstico de crianças e adolescentes."

Inspiradas pela emblemática paleta de cores da Lilly Pulitzer com tons de rosa, verdes e azuis vibrantes, as novas coleções apresentam tecidos, acessórios e decorações que incorporam um senso de animada celebração. Em linha com o compromisso geral da Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen e da Williams-Sonoma com a sustentabilidade, algumas peças da nova coleção são fabricadas com materiais que, além de excelente qualidade, também são bons para o planeta, incluindo algodão com certificação têxtil orgânica (Global Organic Textile Standard, GOTS) e poliéster resistente à água fabricado a partir de garrafas de água recicladas. As adoradas estampas da primeira coleção conjunta das marcas que apareceram inicialmente em roupas de cama, incluindo a Slathouse Soiree e a Mermaid Cove, são reimaginadas em mochilas e pijamas. As estampas tropicais Isla de Coco e Isle Butterfly aparecem em jogos de cama pela primeira vez.

"Temos orgulho de mais uma vez fazer parceria com a Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen. Esta coleção é uma celebração de dias ensolarados, um lar feliz, e uma dedicação para tornar o mundo um lugar mais alegre", disse Michelle Kelly, diretora executiva da Lilly Pulitzer. "A criatividade expressa através da visão de design compartilhada das equipes é extraordinária - nossas estampas, padrões, e cores personalizadas da Lilly são apresentadas em novas e lindas maneiras através de ofertas inovadoras e ampliadas."

SOBRE A POTTERY BARN KIDS

Lançada em 1999, a Pottery Barn Kids oferece mobiliários domésticos exclusivos disponíveis on-line e em lojas ao redor do mundo para criar espaços para crianças, ecologicamente corretos, elegantes e inovadores. A missão da Pottery Barn Kids é levar o melhor em design de qualidade, sustentabilidade e segurança para o lar de cada família. Os produtos são rigorosamente testados para atender aos mais altos padrões de segurança infantil e são inteligentemente fabricados com os melhores materiais para que durem além dos anos da infância. A Pottery Barn Kids é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa gratuito de fidelidade que oferece benefícios exclusivos aos membros na sua família de marcas.

SOBRE A POTTERY BARN TEEN

Lançada em 2003, a Pottery Barn Teen oferece mobiliário e soluções domésticas para criar espaços que representam quem são os adolescentes e como eles vivem. Disponível on-line e em lojas pelo mundo, a Pottery Barn Teen leva o melhor do design de qualidade com foco em materiais ecológicos e sustentáveis, de baixo impacto ambiental. A Pottery Barn Dorm, lançada em 2010, é a oferta da Pottery Barn Teen de móveis e itens essenciais para dormitórios com a mesma qualidade e compromisso com o estilo. A Pottery Barn Teen é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa gratuito de fidelidade que oferece benefícios exclusivos aos membros na sua família de marcas.

SOBRE A LILLY PULIZTER

A Lilly Pulitzer dialoga com gerações de seguidores do sol que quebram regras e celebram o espírito boêmio da Lilly Pulitzer. As modas despretensiosas da empresa nascem verdadeiramente de um original. Tudo aconteceu por acaso, quando em 1959 Lilly (McKim) Pulitzer - uma chique anfitriã e socialite de Palm Beach cujo marido, Peter Pulitzer, possuía diversos pomares de cítricos na Flórida - precisou de um projeto próprio. Com a produção de Peter, ela abriu uma barraca de sucos na Via Mizner, perto da Worth Avenue em Palm Beach. O negócio da Lilly Pulitzer foi um sucesso, mas espremer laranjas, limões, limas e toranjas rosa arruinava suas roupas. Percebendo que precisava de um uniforme para trabalhar na barraca, Lilly pediu à sua costureira para desenhar um vestido que camuflaria as manchas. O resultado? Um confortável vestido, sem mangas, feito de algodão e com uma estampa colorida em rosa, verde, amarelo e laranja. Apesar de os clientes gostarem dos sucos da Lilly, eles amaram seus vestidos. Logo Lilly estava vendendo mais vestidos que sucos, e decidiu parar de espremer frutas e focou no design e vendas dos seus "Lillys". Lilly Pulitzer se tornou uma sensação da moda e uma criadora de uma autêntica moda casual americana da maneira que conhecemos. A marca celebrou recentemente seus 60.º aniversário e continua criando estampas autênticas diretamente do seu estúdio interno de design de estampas, e é dedicada a uma missão para inspirar confiança, otimismo, e um futuro mais alegre para todas as mulheres e meninas através de iniciativas focadas no empoderamento e em todos os aspectos do bem-estar. Saiba mais em www.lillypulitzer.com.

Molly Terrell Relações públicas da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen mterrell@wsgc.com

Lauren Sanchez Relações públicas da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen Lesanchez1@wsgc.com

