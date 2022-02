Comunicado do Business Wire :monday.com Ltd.

A monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) ("monday.com"), empresa do sistema operacional de trabalho (Work OS) em que organizações de qualquer tamanho podem criar as ferramentas e processos necessários para gerenciar cada aspecto do seu trabalho, divulgou hoje que seu novo comercial será exibido durante o Super Bowl LVI neste domingo, 13 de fevereiro.

O tema da campanha é "Work without Limits" ("Trabalhe sem limites"), que mostra como a monday.com democratiza o poder do software para proporcionar a qualquer profissional, em qualquer cargo, a oportunidade de reimaginar o trabalho. A peça publicitária utiliza inovadoras técnicas cinematográficas, incluindo acrobacias que desafiam a física, para criar visuais incríveis que capturam as ilimitadas possibilidades ao trabalhar na monday.com. Criada em parceria com a Mustache Agency, a produção de toda a campanha, como a propaganda, foi totalmente administrada na monday.com.

"O Super Bowl é um momento único, quando milhões de pessoas se reúnem e celebram", afirmou Guy Shriki, chefe de conscientização de marca da monday.com. "Nosso conceito para nosso primeiro comercial no Grande Jogo é explicar visualmente como o Work OS da monday.com capacita você a trabalhar sem limites. Estamos aproveitando este momento de inspiração para os espectadores e para nossos clientes, desafiando-os a reimaginar como eles trabalham. Juntos com uma incrível equipe criativa, demos vida a esta visão em um mundo literalmente sem limites, e mal podemos esperar para ver o que empresas do mundo inteiro continuarão alcançando com a monday.com."

O novo comercial será exibido no primeiro tempo do Super Bowl e alcançará 30 milhões de espectadores nos 20 maiores mercados dos EUA, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Miami, Austin, Atlanta, Boston, São Francisco e Seattle. A campanha também contará com outdoors, anúncios em metrôs e outros elementos externos em nove mercados. A empresa também criou modelos personalizados para o planejamento de festas para o jogo e está realizando um sorteio na rede social.

A "Work without Limits" é a campanha de marketing mais abrangente da monday.com até hoje, e representa um importante marco na jornada da marca da empresa. Lançada em 2014, a monday.com evoluiu de uma empresa de anúncios do tipo faça você mesmo para redes sociais com orçamento de US$ 50 para uma das ofertas públicas iniciais de maior sucesso no ano passado, com exposição no Super Bowl 2022.

Desde que começou a ser negociada na bolsa de valores, a monday.com continua informando crescimento sustentável à medida que a demanda por software de trabalho colaborativo continua entre organizações que abrangem mais de 200 setores, incluindo a Universal Music Group, Canva, NHL, Hulu, Oscar e muitas outras. Quanto aos seus últimos lucros, a empresa relatou um crescimento de 231% no número de clientes corporativos em relação ao ano anterior e um aumento de 95% na receita. No último outono nos EUA, a monday.com também lançou o workdocs, um estilo totalmente novo de documentos conectados criados para dar suporte à colaboração, com objetos ativos que são atualizados em tempo real, em diferentes fontes.

Para assistir ao comercial na íntegra e saber mais sobre a monday.com, acesse monday.com/lp/workwithoutlimits

Sobre a monday.com

A monday.com Work OS é uma plataforma aberta que democratiza o poder do software, para que organizações possam facilmente construir aplicativos de software e ferramentas de gestão de trabalho adequadas às todas as suas necessidades. A plataforma conecta intuitivamente pessoas a processos e sistemas, qualificando equipes para que se destaquem em cada aspecto do seu trabalho. A monday.com possui equipes em Tel Aviv, São Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev e Sydney. A plataforma é totalmente personalizável para se adequar a qualquer vertical de negócios e é atualmente utilizada por mais de 127.000 clientes em 200 setores, em mais de 190 países.

Contato

Leah Walters leah@monday.com

