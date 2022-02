Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro de redes com software nativo na nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje a disponibilidade comercial da sua Plataforma de IoT inteligente (Intelligent IoT Platform, IIoTP). A solução aplica inteligência artificial (IA) para fluxos de dados de sensores de IoT, permitindo que empresas e provedores de serviço de comunicações (communications service providers, CSPs) obtenham insights instantâneos e inteligência acionável.

À medida que aumenta a demanda por aplicações de IoT com o lançamento de redes 5G, um grande número e variedade de sensores agora podem ser implementados. Tais sensores estão gerando grandes volumes de dados, que requerem análises quase em tempo real com latência muito baixa para gerar insights acionáveis. O uso de IA e análises em escala tornou-se fundamental.

A IIoTP da Mavenir é uma solução abrangente que pode ser implementada independentemente ou em conjunto com a aplicação inteligente de vídeo (Intelligent Video Application, IVA) da Mavenir e outras aplicações de IA, em qualquer nuvem ou hardware local, para realizar a análise de dados de sensor de IoT baseada em casos de uso de ponta a ponta. A IIoTP da Mavenir integra-se com uma variedade de sensores que incluem 2G/3G/4G/5G e que podem ser implementados em diversas redes, incluindo celular e Wi-Fi.

"Com a contínua explosão de dispositivos 5G on-line, plataformas como a IIoTP da Mavenir são projetadas para convergir pilhas de hardware e estruturas de softwares comuns para fornecer percepções inteligentes e otimizadas a CSPs, que podem ser oferecidas a usuários empresariais para iniciativas de IoT no mundo real", disse Aniruddho Basu, vice-presidente executivo de negócios emergentes da Mavenir.

A plataforma oferece a escalabilidade para suportar um grande número de sensores e a flexibilidade para configurar vários sensores. Os eventos podem ser integrados com interfaces downstream para realização de ponta a ponta de diversos casos de uso. O processamento pode ser dividido entre a nuvem de borda e a nuvem centralizada para obter baixa latência e necessidades de largura de banda de dados reduzidas.

"A IIoTP da Mavenir é a mais recente adição ao portfólio de aplicações de IA da Mavenir. A IIoTP e a IVA permitem que empresas e CSPs acessem soluções habilitadas por IA que capacitam negócios", disse Srinivas Chitiveli, vice-presidente de gestão de produto da divisão Mavenir Edge AI Apps. "A Mavenir é uma fornecedora única, capaz de alavancar a IA oferecendo IVA e IIoTP como parte de uma solução 5G completa, resultando em implementações otimizadas e custos reduzidos para obter valor."

Os principais casos de uso da IIoTP da Mavenir incluem:

-- Fabricação: automatizar operações para reduzir custos e tempo de inatividade e melhorar o desempenho.

-- Cidades inteligentes e campi inteligentes: otimizar o manejo de infraestrutura, oferecer melhores condições de vida aos moradores e melhorar a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

-- Mineração e construção: melhorar a segurança do trabalhador, a disponibilidade e uso de equipamentos.

-- Edifícios inteligentes: melhorar a segurança de edifícios e o conforto dos ocupantes.

A Mavenir apresentará sua IIoTP e outras soluções do portfólio no Mobile World Congress 2022 em Barcelona, Espanha, na Fira Gran Via no Hall 2, estande 2H60, entre 28 de fevereiro e 3 de março. Clique aqui para saber mais.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

