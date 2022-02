Comunicado do Business Wire :Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. ("Cepton"), uma empresa inovadora do Vale do Silício e líder em soluções lidar MMT® de alto desempenho, e Growth Capital Acquisition Corp. ("GCAC") (Nasdaq: GCAC), anunciaram hoje a conclusão da combinação das empresas anunciada anteriormente. A empresa combinada foi rebatizada como Cepton, Inc. Suas ações ordinárias e garantias devem começar a ser negociadas na Nasdaq Capital Market sob os novos símbolos "CPTN" e "CPTNW", respectivamente, na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. A combinação das empresas foi aprovada em assembleia especial de acionistas da GCAC na quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022.

"O dia de hoje é um marco especial para a Cepton", disse o Dr. Jun Pei, cofundador e diretor executivo da Cepton. "Fundamos a Cepton com o objetivo de permitir o transporte seguro e autônomo para todos. O anúncio de hoje é mais um passo para tornar essa visão uma realidade. Como uma empresa de capital aberto, continuamos focados nos objetivos de adoção do lidar no mercado de massa em veículos de consumo e na expansão de nossa posição de liderança no mercado, gerando valor para todas as partes interessadas da Cepton."

George Syllantavos, codiretor executivo da GCAC, acrescentou: "Estamos entusiasmados com o sucesso da conclusão desta combinação de empresas. A Cepton é uma empresa pioneira dos avanços tecnológicos com o maior prêmio de produção em série de lidar ADAS conhecido no setor e compromissos contínuos com os dez principais fabricantes de equipamento original (Original Equipment Manufacturer, OEM) globais. Estamos animados com o futuro e continuamos apoiando a empresa em sua fase pública."

"Estou impressionado com as elegantes soluções técnicas que a Cepton está trazendo ao setor de lidar para atender às necessidades de ADAS automotivo. Estou certo de que as soluções da Cepton terão ainda mais sucesso comercial no mercado automotivo e em outros mercados. Agora que sua vida pública começou, o tempo trabalha a favor da Cepton e sua visão está prestes a se materializar", disse Akis Tsirigakis, codiretor executivo da GCAC.

A empresa combinada continuará sendo liderada pelo Dr. Jun Pei, juntamente com a atual equipe de gerenciamento da Cepton. George Syllantavos, codiretor executivo da GCAC, será o diretor da Cepton.

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton, sediada no Vale do Silício, é uma inovadora de soluções baseadas em lidar para o setor automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua Micro Motion Technology (MMT®) patenteada, a Cepton busca popularizar o lidar e alcançar uma abordagem equilibrada para desempenho, custo e confiabilidade, permitindo ao mesmo tempo soluções de percepção 3D redimensionáveis e inteligentes em todos os setores.

A Cepton recebeu o maior prêmio pela produção em série de lidar ADAS conhecido no setor até hoje, baseado no número de modelos de veículos premiados, para apoiar o programa Ultra Cruise da General Motors. Ela também está envolvida com todos os outros dez principais OEMs globais.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. Com sede em San Jose, Califórnia, a Cepton possui um centro de excelência em Troy, Michigan, para fornecer suporte local para a região metropolitana de Detroit, repleta de clientes OEM e Tier 1. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base global de clientes em rápido crescimento. Para obter mais informações, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e no LinkedIn.

Sobre a Growth Capital Acquisition Corp.

A GCAC formou-se como uma empresa de cheque em branco de Delaware, também chamada de empresa de aquisição de propósito específico (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), formada com a finalidade de entrar em uma fusão, na bolsa de valores, na aquisição de ativos, na compra de ações, na reorganização ou combinação de negócios similares com uma ou mais empresas ou entidades em qualquer setor ou região geográfica. Antes da combinação das empresas, a GCAC era liderada por seus codiretores executivos, Akis Tsirigakis e George Syllantavos.

Consultores

A J.P. Morgan Securities LLC ("J.P. Morgan") atuou como consultora financeira da Cepton e a O'Melveny & Myers LLP atuou como consultora jurídica. O Maxim Group LLC ("Maxim") atuou como consultor financeiro da Growth Capital e a Ellenoff Grossman & A Schole LLP atuou como consultora jurídica.

A J.P. Morgan atuou como agente de colocação líder da Growth Capital. A Maxim também atuou como agente de colocação conjunta. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultora jurídica para os agentes de colocação.

A Maxim e o Craig-Hallum Capital Group LLC atuaram como consultores de mercado de capitais da Growth Capital. A RBC Capital Markets atuou como consultora de mercado de capitais da Cepton.

Fonte: Cepton Technologies, Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220210005988/pt/

Contato

Contatos da Cepton Technologies, Inc. Investidores: InvestorRelations@cepton.com Assessoria de imprensa: Faithy Li, media@cepton.com

