Comboio de opositores das medidas anticovid tenta chegar em Paris

"Um pouco de café?" A cerca de 300 km de Paris, acordar com zero graus é difícil, mas mil manifestantes contrários às restrições sanitárias estão decididos a continuar sua viagem até Paris, apesar das advertências.

"Não é o Canadá, mas é quase", diz Lisa, de 62 anos, ao acordar no gramado gelado de uma área de serviço na estrada na região da Bretanha, no extremo oeste da França.

Até onde a vista alcança, desfilam caminhões, carros e alguns tratores decorados para o grande dia com bandeiras francesas e bretãs, coletes amarelos pendurados no retrovisor e faixas.

Para Lisa, que prepara seu veículo há três dias, não é sua primeira luta: ela participou desde o início do protesto social dos "coletes amarelos" que abalou a França em 2018 e 2019, e também ajuda os migrantes.

"Eu não pisquei. Estou completamente animada", diz esta auxiliar de enfermagem em um hospital público há 42 anos, que para a ocasião viaja com seu amigo e colega de protesto Phil.

A noite anterior foi animada no estacionamento da rodovia: "Algumas cervejas e música até meia-noite".

Gaitas de fole e notas de Bella Ciao. Depois de algumas horas de sono, é preciso esperar na fila para ir ao banheiro. E também para comer alguma coisa na barraca de comida instalada no dia anterior e que está transbordando de doações: pacotes de água, caixas de frutas, compotas, chocolate... como nos tempos dos "coletes amarelos".

Esta coluna, formada por uma improvável aliança de ativistas de esquerda, extrema-direita e "coletes amarelos", partiu de várias cidades da Bretanha, mas com a mesma visão negativa do governo.

Além de rejeitar as medidas sanitárias adotadas para conter a pandemia de covid-19, como a vacinação obrigatória ou o passaporte sanitário, esse grupo heterogêneo também se preocupa com o custo de vida.

Para Lisa, o desejo de "viver algo juntos" também os une nesta ação inédita na França, inspirada nos caminhoneiros do Canadá que há duas semanas bloqueiam o centro de Ottawa.

"Estamos frustrados, esperávamos algo assim, um catalisador", acrescenta Phil, que compara a empolgação atual aos primeiros dias dos "coletes amarelos", movimento que perdeu força com a chegada da pandemia.

"Quando vamos às manifestações, nos sentimos menos sozinhos", diz a ativista, que comemora 58 anos a bordo de seu caminhão.

"Ao recusar a vacina, sofremos muitas rupturas na família ou no trabalho."

"É uma aventura. Eu juro para você que o que estamos vivendo não é pouca coisa", afirma ao assumir o volante com seu companheiro de viagem de cabelos compridos e ruivos, com sua buzina e sua risada fácil.

"Vamos embora! Fico arrepiada", diz Lisa, gravando-se ao vivo com seu celular. A comitiva, composta por várias centenas de carros, caminhonetes e camiões, dirige-se a Le Mans por estradas secundárias, sem ultrapassar os 60 km/h entre campos e, por vezes, gendarmes.

"É uma pena para aqueles que vão trabalhar. Eu me sinto mal por eles", lamenta Lisa.

Dentro do veículo, ela e Phil se sentem como se tivessem saído de férias, grudados no carro da frente. "Quero que tudo corra bem (...) ficaria chateada se saísse do controle", insiste a manifestante.

"Só precisamos que eles vejam, ouçam essas pessoas que querem viver normalmente e livremente."

Phil diz que eles podem ter que remover as faixas do "comboio da liberdade" ao se aproximarem de Paris, onde as autoridades anunciaram que impedirão qualquer tentativa de bloquear a capital.

