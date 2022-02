Com Neuer operado, Ulreich volta a defender o gol do Bayern

Sven Ulreich, eterno reserva de Manuel Neuer no gol do Bayern, voltará a campo no sábado contra o Bochum (11h30, horário de Brasília) na Bundesliga, já que o goleiro campeão do mundo de 2014 vai desfalcar a equipe devido a uma cirurgia no joelho.

A duração da ausência de Neuer será de "algumas semanas", disse o clube, sem dar mais detalhes. Sua presença está descartada para o duelo de quarta-feira de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Salzburg.

No sábado, o técnico Julian Nagelsmann tampouco poderá contar com Leon Goretzka (joelho), Jamal Musiala (positivo para covid) e Alphonso Davies (com sequelas da covid).

Líder com 9 pontos a mais que o Dortmund, o Bayern goleou o Bochum por 7 a 0 no primeiro turno.

Ulreich, de 33 anos, se transferiu para o clube bávaro vindo do Stuttgart em 2015 e se estabeleceu como reserva sem problemas.

Depois de jogar a última temporada no Hamburgo, na segunda divisão, optou por voltar ao Bayern um ano depois.

Ulreich já substituiu Neuer na temporada 2017-2018 em 29 jogos da Bundesliga durante a lesão de Neuer antes da Copa do Mundo da Rússia.

