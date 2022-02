Biden confisca US$ 7 bi de ativos afegão para ajuda humanitária e vítimas do 11/9

O presidente Joe Biden assinou, nesta sexta-feira (11), um decreto que permite aos Estados Unidos dispor de US$ 7 bilhões do Banco Central do Afeganistão depositados em instituições financeiras americanas - informou a Casa Branca.

Biden quer que cerca de metade dessa quantia seja destinada a pedidos de indenização das famílias das vítimas dos atentados do 11 de Setembro, e o restante, para ajuda humanitária no Afeganistão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

aue/vgr/yow/tt

Tags