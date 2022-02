Agência Espacial Europeia seleciona satélites para o primeiro voo do Ariane 6

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou nesta sexta-feira(11) que selecionou quatro experimentos científicos e sete microssatélites para serem transportados gratuitamente a bordo do primeiro voo do Ariane 6, previsto para o final do ano.

O primeiro voo do lançador europeu é um voo de teste, conhecido como voo de qualificação, oficialmente programado para o segundo semestre do ano a partir do Centro Espacial da Guiana (CSG) em Kourou.

O foguete poderá transportar até 11,5 toneladas por milhares de quilômetros, mas para seu voo de teste, teria que viajar vazio para uma órbita baixa, algumas centenas de quilômetros acima da Terra.

A ESA lançou um apelo no outono para permitir que satélites desenvolvidos por pequenos grupos fossem transportados a bordo gratuitamente.

A agência selecionou, juntamente com Arianegroup e Arianespace --empresas responsáveis pela construção e comercialização do Ariane 6--, quatro experimentos científicos, desde um farol de radiofrequência grego de 150 gramas até uma carga francesa de 12 quilos para testar uma teoria sobre o radiação eletromagnética.

O foguete levará ainda sete pequenos satélites, de 1,3 a 26 kg, desenvolvidos por universidades portuguesas, espanholas ou alemãs e startups eslovacas ou francesas.

Antes do voo de qualificação, está prevista, a partir de abril, uma etapa de testes combinados em Kourou, onde serão testados o foguete e sua plataforma de lançamento.

A data efetiva do lançamento dependerá do resultados desses testes.

