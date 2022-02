À beira da aposentadoria, argentino Del Potro não disputará o Rio Open

O tenista argentino Juan Martín del Potro, ex-número três do mundo, não jogará o Rio Open, uma decisão que parece afastá-lo definitivamente das quadras em meio a uma lesão insistente no joelho direito que o deixou inativo por 32 meses.

"Juan Martin Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo com a gente e chegamos muito perto de poder realizá-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open sempre estarão abertas para você", indicou a competição em sua conta oficial no Twitter.

A presença de Del Potro no principal torneio de tênis da América do Sul ficou em aberto depois que o atleta, de 33 anos e 753º no ranking da ATP, se despediu de sua torcida após perder na terça-feira para seu compatriota Federico Delbonis (6-1 e 6 -3) no ATP 250 da Argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argentino havia dito que os torneio de Buenos Aires, onde voltou às quadras após 32 meses de inatividade, e do Rio seriam seus últimos.

"Hoje é um ponto final. Vou deixar a janela sempre aberta. Mas o tênis fica de lado até que minha perna possa melhorar. Se eu conseguir, vou colocar outras cartas na mesa. Neste momento não tenho certeza se vou ao Rio", disse Del Potro na ocasião em entrevista coletiva.

O atleta se despediu em lágrimas naquela noite diante de 5.000 espectadores que o aplaudiram e o incentivaram devido a uma carreira de sucesso que incluiu a vitória no US Open-2009 contra o então número 1 do mundo Roger Federer, a Copa Davis-2016 contra a Croácia e duas medalhas olímpicas, a prata nos Jogos Rio-2016 e o bronze em Londres-2012.

"Possivelmente não nos encontraremos mais. Hoje dei tudo o que tinha, até o último ponto. Estou feliz porque meu último jogo, provavelmente, foi em uma quadra e não dando uma entrevista coletiva", disse ele aos espectadores após um jogo em que pareceu limitado.

Embora tenha evitado mencionar sua aposentadoria definitiva, Del Potro garantiu em Buenos Aires que falaria com seus médicos para definir seu futuro e tratar seu joelho, cuja dor, segundo ele, o impede de dormir.

Sem o argentino na chave principal, na oitava edição do Rio Open o italiano Matteo Berrettini (sexto no ranking mundial), o norueguês Casper Ruud (8º), o argentino Diego Schwartzman (15º) e o francês Benoit Paire (50º) são os destaques.

O torneio, da categoria ATP 500 e disputado no saibro, será realizado entre segunda e domingo no Jockey Club, no Rio de Janeiro.

raa/app/gfe/aam

Tags