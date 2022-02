Vlahovic leva Juventus às semifinais da Copa da Itália; Fiorentina elimina Atalanta

A Juventus conquistou sua vaga nas semifinais da Copa da Itália com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Sassuolo nesta quinta-feira, em Turim, graças à contribuição de seu novo astro, Dusan Vlahovic.

O adversário da Juve nas semifinais será justamente a Fiorentina, equipe de Vlahovic até o mês passado.

"A única coisa que penso sobre esse jogo é que quero ganhar, todo o resto me interessa pouco. Será um jogo como qualquer outro, estamos aqui para jogar futebol e não será um problema para mim", disse Vlahovic à rede de televisão Mediaset sobre o reencontro com seus ex-companheiros, que venceram por 3 a 2 na visita à Atalanta também nesta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Turim, tudo parecia apontar para a prorrogação quando Vlahovic recuperou uma bola na esquerda e foi para a área dos 'neroverdi'. Aos 88 minutos de jogo, em um chute com pouco ângulo e aproveitando um desvio decisivo do brasileiro Ruan Tressoldi, o jogador foi fundamental para a vitória do time da casa, embora o gol da classificação tenha sido marcado como um gol contra do brasileiro.

Foi um castigo cruel para o goleiro do Sassuolo, Gianluca Pegolo, que costuma ser reserva, mas que fez ótimas defesas na partida. Ele também foi ajudado pela trave (aos 55 e 73 minutos), para manter o Sassuolo no jogo, embora a sorte não estivesse do seu lado no final.

A Juventus, que defende o título da Copa da Itália, abriu o placar cedo nesta quinta-feira, com gol do argentino Paulo Dybala aos 3 minutos, concluindo uma jogada iniciada por Alex Sandro.

O Sassuolo respondeu aos 24 minutos, com um chute de Hamed Traoré, que empatou o placar.

Vlahovic, que já havia marcado em sua estreia em seu novo clube no domingo (vitória por 2 a 0 sobre o Hellas Verona), continua a entusiasmar os 'tifosi' da Juventus.

Mais cedo, a Fiorentina, apesar de terminar com dez jogadores em campo, venceu por 3 a 2 nos acréscimos em sua visita à Atalanta, em Bérgamo, e também avançou.

O zagueiro sérvio Nikola Milenkovic, que entrou para estabilizar o jogo defensivo da Fiorentina após a expulsão de seu companheiro de equipe argentino Lucas Martínez Quarta (79), foi o responsável por deixar a Atalanta nocauteando ao marcar nos últimos instantes (90+4).

A Atalanta, finalista da Copa da Itália do ano passado, havia desperdiçado uma grande oportunidade pouco antes, com uma cabeçada de Berat Djimsiti que foi para fora por pouco.

A Fiorentina já havia eliminado um grande nas oitavas de final, ao vencer o Napoli por 5 a 2, e desta vez teve o mérito de começar o jogo com força abrindo o placar logo aos 9 minutos com um pênalti convertido pelo polonês Krzysztof Piatek.

A Atalanta conseguiu reagiu com um gol em um disparo de Davide Zappacosta (30) e outro em uma jogada individual de Jérémie Boga (56), mas Piatek (71) empatou (2-2) graças a um pênalti convertida em dois tempos.

A equipe de Bérgamo vive um momento difícil, agravado pela recente lesão do atacante colombiano Duván Zapata, que pode ficar três meses afastado.

A outra semifinal da 'Coppa' será um clássico entre a Inter de Milão, que eliminou a Roma (2-0) na terça-feira, e o Milan, que goleou a Lazio por 4 a 0 na quarta-feira.

-- Resultados das quartas de final da Copa da Itália:

- Terça-feira:

(+) Inter - Roma 2-0

- Quarta-feira:

(+) Milan - Lazio 4-0

- Quinta-feira:

Atalanta - (+) Fiorentina 2-3

(+) Juventus - Sassuolo 2-1

(+) classificados para as semifinais

alu/dr/aam

Tags