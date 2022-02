UE reduz previsão de crescimento da Eurozona (+4%) e prevê inflação maior em 2022

A Comissão Europeia revisou e reduziu levemente a previsão de crescimento do PIB da Eurozona em 2022 para 4,0%, além de projetar inflação de 3,5% para o ano, superior à estimativa anterior, devido aos preços elevados da energia.

Em novembro, a Comissão anunciou a previsão de crescimento econômico para 2022 de 4,3%, além de uma taxa de inflação de 2,2%.

De acordo com o relatório, o PIB dos países da UE (que inclui aqueles que não usam a moeda única) deve aumentar 2,8% em 2023, enquanto o crescimento econômico da zona do euro no próximo ano será de 2,7%.

A respeito da inflação, a Comissão prevê para o conjunto da União Europeia uma taxa de 3,9% em 2023.

"O crescimento continua definido pela pandemia, e vários países da UE estão sob a pressão combinada de uma sobrecarga dos sistemas públicos de saúde e falta de trabalhadores (...). Os gargalos logísticos na cadeia de abastecimento também pesam", afirmou a Comissão no relatório.

"Finalmente, espera-se que os preços da energia permaneçam elevados por um período mais longo do que o previsto inicialmente, o que exerce uma pressão duradoura sobre a economia e a inflação", acrescenta.

O relatório, no entanto, aponta que "as previsões pressupõem que o efeito na economia causado pela atual onda de infecções (de covid-19) será de curto prazo" e que "a atividade econômica vai recuperar o impulso".

