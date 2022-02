UE critica 'violação inaceitável' constitucional e legal na Bósnia e Herzegovina

A União Europeia divulgou comunicado, no qual critica uma votação na Assembleia Nacional da República Srpska a favor de uma lei para estabelecer um Alto Conselho Judicial e da Promotoria, o que segundo o bloco "representa uma violação inaceitável da ordem constitucional e legal da Bósnia e Herzegovina.

O Estado da Bósnia e Herzegovina é uma república federal, formada após a dissolução da Iugoslávia, e é composta por duas entidades políticas com autonomia, a República Srpska, ou República Sérvia, aliada da Rússia, e a Federação da Bósnia e Herzegovina.

Para a UE, caso a lei votada seja adotada, afetará de modo grave os direitos dos cidadãos da República Srpska. O bloco acredita que isso ainda "mina seriamente a perspectiva europeia da Bósnia e Herzegovina".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A UE pede que a liderança da República Srpska retome o diálogo para resolver divergências e diz que está disposta a usar "todos os instrumentos disponíveis" para que a crise atual no país seja superada e pela garantia de reformas para que o país possa avançar e fazer parte do bloco no futuro.

A UE diz que ainda as ações para "minar a unidade do país" estarão na agenda da próxima reunião do Conselho de Relações Exteriores da UE.

Tags