UE anuncia 150 bi de euros em investimentos na África, em iniciativa global

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira, 10, que o bloco irá investir 150 bilhões de euros no continente africano no âmbito da iniciativa "Global Gateway". Em visita a Dacar, capital do Senegal, a dirigente tornou publico os esforços levando em conta a cúpula da UE com a União Africana, que ocorre a partir da próxima semana em Bruxelas. Segundo von der Leyen, na ocasião os "meios concretos" serão buscados, tendo em vista "criar uma área comum de estabilidade e prosperidade".

O plano é o primeiro da "Global Gateway", uma iniciativa que "visa mobilizar até 300 bilhões de euros em investimentos entre 2021 e 2027 para apoiar uma recuperação global duradoura, tendo em conta as necessidades dos nossos parceiros e os próprios interesses da UE". Von der Leyen fez o anúncio junto do presidente de Senegal, Macky Sall, país que ocupa no momento a presidência da União Africana.

Segundo a alemã, na cúpula, "os investimentos estarão no centro das discussões porque são os meios da nossa ambição compartilhada". Segundo ela, "a Europa é o parceiro mais confiável de África e, de longe, o mais importante. A Team Europe investe em África 20 bilhões em subsídios por ano. Aos quais se somam, claro, os empréstimos, que atraem investimentos públicos e privados".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com von der Leyen, a "Global Gateway" é uma estratégia "ancorada em valores como a transparência, a sustentabilidade, a boa governança e a preocupação com o bem-estar das populações". Segundo a dirigente, a Global Gateway é "investir em infraestrutura - em infraestrutura estratégica, em infraestrutura industrial, mas também em saúde, juventude, educação".

Tags