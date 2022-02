Tenente-coronel Damiba é declarado presidente de Burkina Faso

O tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que assumiu o poder em Burkina Faso após um golpe de Estado em 24 de janeiro, foi declarado "presidente" pelo Conselho Constitucional, perante o qual em breve prestará juramento - disseram fontes judiciais à AFP nesta quinta-feira (10).

O Conselho Constitucional indica que "Paul-Henri Sandaogo Damiba, tenente-coronel das Forças Armadas nacionais, presidente do Movimento Patriótico para Salvaguarda e Restauração (MPSR, junta no poder), é o presidente" do país, a contar de 24 de janeiro.

No fim do mês passado, a União Africana (UA) anunciou a suspensão de Burkina Faso de todas as atividades na organização "até o restabelecimento efetivo da ordem constitucional no país", após o golpe militar que depôs o presidente Marc Christian Kaboré.

O país também foi suspenso das instâncias da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), o mesmo acontecendo nos casos de Guiné e Mali. Ambos os países também foram palco, recentemente, de golpes de Estado.

Desde 2015, Burkina Faso está mergulhada em uma espiral de violência atribuída a movimentos jihadistas afiliados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico. Essa escalada deixou, até o momento, pelo menos 2.000 mortos, e forçou 1,4 milhão de pessoas a fugirem de suas casas.

