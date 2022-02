Promotoria de Nova Iorque regista elevado número de crimes de ódio contra a comunidade asiática

A promotoria de Nova York está processando o maior número de crimes racistas contra a comunidade asiática desde que uma unidade foi criada para esse fim há mais de uma década, informou o promotor de Manhattan, Alvin Bragg, nesta quinta-feira (10).

A violência contra a comunidade asiática aumentou nos Estados Unidos no início da pandemia de coronavírus em 2020, no embalo do que o então presidente Donald Trump, entre outros, chamou de "vírus chinês".

As autoridades de Nova York também culpam as doenças mentais, exacerbadas pelas interrupções nos serviços sociais durante a pandemia.

"Infelizmente, nosso escritório está processando 33 crimes de ódio contra asiáticos, o número mais alto desde que a unidade de crimes de ódio foi criada em 2010", revelou Bragg.

A promotoria de Manhattan garantiu em comunicado que em 2021 "instruiu quatro vezes mais crimes de ódio contra asiáticos do que em anos anteriores".

As declarações de Bragg coincidem com o anúncio de que um homem de 50 anos foi acusado de cometer um homicídio por crime de ódio.

Jarrod Powell é acusado de espancar brutalmente Yao Pan Ma, um imigrante chinês de 61 anos, em East Harlem, Manhattan, em abril do ano passado.

Powell foi inicialmente acusado de tentativa de homicídio e crimes de ódio, mas as acusações foram elevadas desde a morte de Ma em dezembro.

"Alegadamente, Jarrod Powell discriminou o Sr. Ma apenas com base em sua raça", explicou Bragg.

O anúncio da acusação veio depois que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que um diplomata foi agredido por um "homem não identificado" em Manhattan.

O jornal New York Post informou que o diplomata foi hospitalizado com o nariz quebrado.

