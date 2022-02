Presidente do México afirma que nunca pensou em romper relações com a Espanha

O presidente mexicano, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, garantiu nesta quinta-feira(10) que não rompeu as relações com a Espanha ao mencionar uma "pausa" nos laços e que suas expressões foram um "protesto respeitoso" contra os abusos sofridos por seu país.

"O que eu disse ontem é 'vamos dar um tempo', não falei em terminar, eu disse 'vamos acalmar o relacionamento, para que as pessoas não pensem mais que o México vai ser saqueado impunemente' (...)", insistiu.

De Lyon, na França, o chanceler espanhol, José Manuel Albares, declarou-se surpreso com os comentários do presidente mexicano e questionou o alcance dessas expressões.

Obrador abordou por iniciativa própria em suas conferências a questão do relacionamento com a Espanha, que, alertou na quarta-feira, "atualmente não é bom". Também voltou a atacar empresas espanholas como Repsol e Iberdrola, com investimentos no México nos setores petrolífero e elétrico.

Após a chegada de López Obrador à presidência, em dezembro de 2018, as relações entre os dois países ficaram tensas devido às críticas a essas empresas e à exigência de um pedido oficial de desculpas da Espanha pela violência durante a conquista colonial, que Madri ignorou.

A Espanha é o principal parceiro comercial europeu do México, com negócios estimados em 10 bilhões de euros por ano, segundo dados oficiais para 2020.

