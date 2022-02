Petróleo resiste e fecha estável

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quinta-feira, entre o otimismo envolvendo um acordo sobre o programa nuclear do Irã e o medo de endurecimento da política monetária dos Estados Unidos.

O preço do Brent para entrega em abril cedeu 0,15%, fechando em US$ 91,41. Em Nova York, o barril do WTI para março subiu 0,24%, a US$ 89,88.

Para Stephen Schork, analista e autor do Relatório Schork, os operadores acreditam mais em um acordo com o Irã do que em uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Por fim, uma aceleração do endurecimento da política monetária americana favoreceria o dólar e aumentaria o risco de uma forte desaceleração econômica, dois elementos desfavoráveis aos preços do petróleo, observou Schork.

