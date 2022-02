Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-Belarus-defesa-diplomacia-Otan-EUA-UE:

1/ Mapa da Ucrânia e de Belarus. (90 x 84 mm) - Reenvio disponível

2/ Comparação das Forças Armadas da Ucrânia e da Rússia, em pessoal, gastos e equipamento, segundo dados do Military Balance Plus, do IISS. (135 x 147 mm) - Disponível

3/ Mapa de Belarus com localização das instalações militares incorporadas ao exercício militar conjunto com a Rússia que acontece de 10 a 20 de fevereiro. (135 x 85 mm) - Disponível

* Bolívia-política-justiça-governo: biografia da ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez. (45 x 138 mm) - Atualização disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 10 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 10 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 10 de fevereiro. (45 x 86 mm) - Disponível

4/ Mapa do Canadá com localização das passagens fronteiriças com os EUA bloqueadas por manifestantes contra as restrições sanitárias contra a covid-19. (89x59mm) - Disponível

* Aids-ONU-saúde-medicamentos-HIV: esquema explicativo do desenvolvimento do vírus HIV no corpo. (135x167 mm) - Reenvio disponível

ECONOMIA

* UE-ZonaEuro-economia-crescimento-inflação: previsões de crescimento e inflação na União Europeia e Zona do Euro, segundo relatório econômico da Comissão Europeia. (90 x 89 mm) - Disponível

* EUA-inflação:

1/ Evolução interanual da inflação nos Estados Unidos desde 2001. (92 x 75 mm) - Disponível

2/ Evolução em porcentagem interanual do índice de preços nos Estados Unidos desde 1948. (92x77 mm) - Disponível

ESPORTES

* FBL-WC-Clubes-final-UAE-ING-BRA-Chelsea-Palmeiras: apresenação da final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras, que acontece no próximo sábado, 12 de fevereiro, em Abu Dhabi. (89 x 114 mm) - Disponível

