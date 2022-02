PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Rússia inicia exercícios militares em Belarus em plena crise da Ucrânia

FRANÇA BRASIL AVIAÇÃO: Airbus e Air France serão julgadas em outubro por acidente do voo Rio-Paris em 2009

CANADÁ PROTESTOS: Trudeau critica protestos no Canadá contra vacina

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

MOSCOU:

Rússia inicia manobras militares em Belarus em plena crise com a Ucrânia

Os exércitos russo e bielorrusso iniciaram nesta quinta-feira (10) manobras militares de 10 dias em Belarus, em um momento de grande tensão entre Rússia e os países ocidentais sobre a Ucrânia e de esforços diplomáticos para tentar reduzir a crise.

KIEV:

População do leste da Ucrânia se prepara para eventual ataque russo

"Uma foto de família, uma colcha e comida": em Krasnogorivka (leste da Ucrânia), Maria, de 9 anos, prepara a mochila que terá que carregar em caso de um ataque russo, enquanto sua mãe observa.

VARSÓVIA:

Leste Europeu desconfia dos jogos diplomáticos entre Rússia e países ocidentais

Testemunhas da tensão entre a Rússia e os países ocidentais, desconhecida desde o fim da Guerra Fria, os países do antigo bloco comunista mantêm posições firmes e alertam para os riscos de fazer concessões a Moscou.

=== FRANÇA BRASIL AVIAÇÃO ===

PARIS:

Airbus e Air France serão julgadas em outubro por acidente do voo Rio-Paris em 2009

Mais de treze anos após o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas, a Airbus e a Air France serão julgadas em Paris de 10 de outubro a 8 de dezembro por "homicídio culposo", informou nesta quinta-feira (10) uma fonte judicial.

=== CANADÁ PROTESTOS ===

OTTAWA:

Trudeau critica protestos no Canadá que são imitados em outros países

O primeiro-ministro canadiense, Justin Trudeau, criticou os protestos liderados por caminhoneiros contra as regras anticovid que paralisaram o centro de Ottawa e estimularam movimentos similares na França e Nova Zelândia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LA PAZ:

Ex-presidente boliviana Jeanine Áñez começa a ser julgada por 'golpe de Estado'

Para alguns, ela é uma prisioneira política; para outros, uma golpista. O julgamento contra a ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez por um suposto golpe contra seu antecessor, Evo Morales, começa nesta quinta-feira (10) em meio a polêmicas.

WASHINGTON:

Biden mantém cautela enquanto EUA tenta virar a página da pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cantou vitória cedo demais na última vez que a pandemia de covid-19 deu sinais de que poderia chegar ao fim; Agora, parece que está hesitante.

SAN FRANCISCO:

Califórnia acusa Tesla de segregação racial em fábrica

A agência responsável por supervisionar os direitos trabalhistas no estado da Califórnia acusou a Tesla, empresa que produz carros elétricos, de discriminação racial contra os trabalhadores negros em uma de suas fábricas.

-- EUROPA

GENEBRA:

Suíça decide no domingo se proíbe experimentos médicos com animais e humanos

A Suíça decidirá no próximo domingo (13) sobre o fim dos experimentos com animais e humanos, uma proposta radical que gera forte rejeição em um país com uma indústria farmacêutica muito poderosa.

-- ÁSIA

GHAZIABAD:

Estado mais populoso da Índia inicia eleições, um teste para o primeiro-ministro Modi

O estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, iniciou nesta quinta-feira (10) uma eleição legislativa que será um teste para o primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi, em um momento de desemprego, inflação em alta e da pandemia de covid.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Economia da Eurozona terá crescimento menor que o esperado e inflação alta em 2022

A economia da Eurozona crescerá menos que o esperado este ano, já que os preços da energia e os problemas da cadeia de abastecimento aumentam a inflação e atrasam uma recuperação mais rápida, informou nesta quinta-feira (10) a Comissão Europeia.

PARIS:

Como criptomoedas são roubadas?

Antes havia assaltos a bancos, agora as criptomoedas são roubadas online. A prova é a apreensão recorde de bitcoins anunciada nesta quinta-feira pelos Estados Unidos, por um valor de 3,6 bilhões de dólares, o que mostra a fragilidade desses ativos totalmente virtuai

PEQUIM:

China se defende por não aplicar acordo sobre comércio com os EUA

A China rejeitou nesta quinta-feira (10) as críticas de que não comprou produtos americanos suficientes desde o acordo comercial de 2020, e pediu aos Estados Unidos que suspendam suas tarifas punitivas "o mais rápido possível".

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

BERLIM:

Festival de Berlim quer reencontrar o público e conciliar cinema comercial e de autor

O primeiro grande festival de cinema do ano começou nesta quinta-feira (10) em Berlim com o propósito de abrir as portas ao público, com precaução, e de conciliar o cinema comercial com o de autor, afirmou o júri.

NOVA YORK:

Aumenta a competição no mercado de streaming, com avanço da Disney+

A concorrência está se intensificando no mundo de streaming, no qual a Disney tem 130 milhões de assinantes e avança a passos largos para reduzir a diferença com a Netflix.

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

