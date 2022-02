ONG denuncia aumento de vítimas civis no Iêmen após saída de investigadores da ONU

O número de civis mortos, ou feridos, na guerra do Iêmen "quase dobrou" desde a polêmica partida, em outubro passado, de especialistas da ONU que investigavam violações dos direitos humanos - anunciou o Conselho Norueguês para Refugiados (NRC, na sigla em inglês) na quarta-feira (9).

Em 7 de outubro de 2021, o Conselho de Direitos Humanos da ONU se negou a prorrogar o mandato desses especialistas. ONGs acusam a Arábia Saudita - que intervém no Iêmen desde 2015 - de ter feito todo possível para obter essa rejeição.

"O número de civis mortos, ou feridos, no Iêmen quase dobrou desde que as investigações de direitos humanos da ONU terminaram em outubro passado", denunciou o NRC.

Nos últimos quatro meses do mandato destes especialistas das Nações Unidas, 823 civis foram feridos, ou mortos. Nos quatro meses seguintes - ao término de seu mandato -, este número subiu para 1.535, segundo a ONG, que cita dados do Projeto de Monitoramento do Impacto Civil, um organismo ligado à ONU.

"No mesmo período, 39 vezes mais vítimas civis foram causadas por ataques aéreos", destacou o NRC em um comunicado.

O conflito no Iêmen experimentou um aumento da violência nos últimos meses, em meio à escalada dos bombardeios aéreos, por parte da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, para apoiar as forças do governo contra os huthis, rebeldes próximos ao Irã.

Ao mesmo tempo, os huthis aumentaram os ataques no Iêmen, assim como contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, um pilar da coalizão militar liderada por Riade.

Criado em 2017, o grupo de especialistas das Nações Unidas acusou todos os beligerantes de terem cometido uma "multidão de crimes de guerra".

"A supressão deste órgão essencial de investigação conduziu a horríveis violações dos direitos humanos e a uma situação que está fora de controle", denunciou a diretora do NRC no Iêmen, Erin Hutchinson.

