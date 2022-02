Nobel de Medicina Luc Montagnier, que descobriu o vírus da aids, faleceu

O cientista francês Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina pela descoberta conjunta do vírus do HIV que causa aids, morreu aos 89 anos, disse nesta quinta-feira (10) à AFP o prefeito do subúrbio de Paris onde estava hospitalizado.

Montagnier morreu na terça-feira no Hospital Americano em Neuilly-sur-Seine, informou o prefeito Jean-Christophe Fromantin, confirmando uma informação do jornal Francesoir.

