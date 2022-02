"Não tenho medo", garante Eriksen sobre sua volta aos gramados

O jogador dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em campo durante a última Eurocopa, em junho, disse nesta quinta-feira que não tem medo antes de voltar aos gramados "dentro de algumas semanas", depois de ter assinado recentemente com o Brentford.

Eriksen deixou a Inter de Milão e se transferiu para o clube inglês. Ter um desfibrilador cardíaco impossibilitou sua permanência no clube lombardo, já que esse tipo de aparelho é incompatível com a prática do futebol na Itália, algo que não acontece na Inglaterra.

"Não estou com medo, não sinto meu desfibrilador, então, se eu sofro um golpe, sei que é sólido o suficiente", disse o jogador à BBC. "Não tenho medo dos desafios que virão ou das possíveis intimidações no jogo", acrescentou o dinamarquês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eriksen voltará à Premier League onde já se destacou vestindo a camisa do Tottenham (2013-2020). Ele participou dos anos de sucesso dos 'Spurs', com destaque para a final da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

kca/nr/bvo/dr/aam

Tags