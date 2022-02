Motorista de caminhão bêbado destrói 31 carros e deixa feridos na Alemanha

De acordo com as autoridades, o motorista bateu em um carro após furar o sinal vermelho

Na noite da última terça-feira, 31, a polícia alemã prendeu um motorista de caminhão bêbado na cidade de Fuerth, na Bavária, após o mesmo colidir com pelo menos 31 carros estacionados. Após o ocorrido, vários veículos atingidos e até um prédio pegaram fogo. O acidente deixou cerca de três pessoas feridas, e o edifício atingido precisou ser evacuado. As informações são do Portal G1.



De acordo com as autoridades, o motorista bateu em um carro após furar o sinal vermelho. Sem parar após a colisão, ele acabou atingindo dezenas de carros que estavam estacionados próximos ao local. Segundo o porta-voz da polícia de Fuerth, Michael Konrad, o caminhoneiro foi detido por estar alcoolizado, além de frisar que o local do acidente parecia um campo de batalha.



O homem, que não teve a identidade divulgada, será levado à justiça após ameaçar a segurança rodoviária, tendo colocado em risco a vida das pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Tags