Liverpool vence Leicester (2-0) e segue a nove pontos do líder City

O Liverpool (2º) resistiu à pressão e venceu em casa o Leicester (12º) por 2 a 0, graças a dois gols de Diogo Jota, nesta quinta-feira no encerramento da 24ª rodada da Premier League em que conseguiu se manter a 9 pontos do líder Manchester City.

A equipe de Josep Guardiola havia vencido o Brentford (14º) por 2 a 0 na quarta-feira e continua sem mostrar sinais de vulnerabilidade.

As diferenças, portanto, permanecem inalteradas entre City e Liverpool, embora este último tenha disputado um jogo a menos, o que pode adicionar emoção ao campeonato.

O que os dois primeiros colocados aproveitaram nesta rodada do meio de semana é se distanciar do Chelsea (3º), que está em Abu Dhabi disputando o Mundial de Clubes e que havia jogado a partida desta rodada (contra o Brighton, 1-1) no dia 18 de janeiro.

O Chelsea está agora quatro pontos atrás do segundo colocado Liverpool e 13 atrás do líder Manchester City.

No triunfo nesta quinta-feira em Anfield, o Liverpool abriu o placar após meia hora de jogo, quando o português Diogo Jota (aos 34 minutos) aproveitou um rebote do goleiro visitante, Kasper Schmeichel, após uma cabeçada de Virgil Van Dijk.

Schmeichel manteve o Leicester no jogo para o segundo tempo com suas defesas, até que Diogo Jota fez o segundo, aos 87, com um chute forte após uma assistência de Joel Matip.

É a quinta vitória consecutiva do Liverpool, levando em conta todas as competições, e a terceira consecutiva na Premier League.

Por outro lado, o Leicester segue sem vencer no campeonato em 2022. Sua última vitória na Premier League remonta a 28 de dezembro, quando derrotou o próprio Liverpool (1-0).

Os 'Foxes' passam por um momento difícil na temporada, principalmente após a derrota por 4 a 1 no último final de semana para o Nottingham Forest (da 2ª divisão), que significou uma dolorosa eliminação na quarta fase da FA Cup, torneio em que o Leicester foi campeão da edição anterior.

Já o Arsenal subiu para o quinto lugar ao vencer por 1 a 0 em casa um adversário direto pelas vagas europeias, o Wolverhampton (8º), graças a um gol do brasileiro Gabriel (aos 25 minutos).

O Arsenal está um ponto atrás do quarto colocado West Ham, que venceu o Watford fora de casa por 1 a 0 na terça-feira e ocupa a última vaga da zona da Liga dos Campeões.

--- Resultados da 24ª rodada da Premier League e classificação:

- Terça-feira 18 de janeiro (antecipado porque o Chelsea disputa esta semana o Mundial de Clubes em Abu Dabi):

Brighton - Chelsea 1 - 1

- Terça-feira:

West Ham - Watford 1 - 0

Newcastle - Everton 3 - 1

Burnley - Manchester United 1 - 1

- Quarta-feira:

Norwich City - Crystal Palace 1 - 1

Tottenham - Southampton 2 - 3

Manchester City - Brentford 2 - 0

Aston Villa - Leeds 3 - 3

- Quinta-feira:

Wolverhampton - Arsenal 0 - 1

Liverpool - Leicester 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 60 24 19 3 2 57 14 43

2. Liverpool 51 23 15 6 2 60 19 41

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

6. Manchester United 39 23 11 6 6 37 31 6

7. Tottenham 36 21 11 3 7 28 27 1

8. Wolverhampton 34 22 10 4 8 19 17 2

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Southampton 28 23 6 10 7 29 36 -7

11. Aston Villa 27 22 8 3 11 31 35 -4

12. Leicester 26 21 7 5 9 34 39 -5

13. Crystal Palace 25 23 5 10 8 32 35 -3

14. Brentford 23 24 6 5 13 26 40 -14

15. Leeds 23 22 5 8 9 27 43 -16

16. Everton 19 21 5 4 12 25 38 -13

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 17 23 4 5 14 14 46 -32

19. Watford 15 22 4 3 15 23 41 -18

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

