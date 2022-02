Influencer dos EUA convoca 'um dia sem migrantes' no TikTok

O influencer Carlos Eduardo Espina convocou na rede social Tik Tok, onde tem mais de dois milhões e meio de seguidores, o protesto "Um dia sem migrantes" no qual convida as pessoas a não trabalharem para pedir uma reforma migratória.

"80.000 imigrantes se uniram ao grupo do Facebook para ajudar a organizar Um dia sem migrantes. Centenas de milhares se comprometeram a não trabalhar no Dia de São Valentim. Também estamos planejando manifestações em todo o país. Tudo isso em 10 dias...", afirma no Twitter Eduardo Espina, de 23 anos.

"Sem trabalho, sem escola, sem gastar, já é hora de uma reforma migratória!", afirma a convocação em inglês e espanhol lançada por este jovem, de pai uruguaio e mãe mexicana, que vive no Texas desde a infância.

A iniciativa contou com o apoio de congressistas como Alexandria Ocasio-Cortez, de origem porto-riquenha, e Ilhan Omar, ex-refugiada somali e muçulmana.

"Para criar uma mudança o primeiro passo é criar consciência. Sendo assim, meu povo continua lutando com tudo por uma reforma migratória. É possível", afirma no Tik Tok o influencer, que convocou manifestações em várias cidades americanas e promete ir ao protesto previsto para segunda-feira de manhã em frente à Casa Branca, em Washington.

O governo do presidente Joe Biden tentou impulsionar uma reforma migratória e propôs um caminho para a cidadania para 11 milhões de pessoas sem documentos em um país que está há 35 anos sem uma lei deste tipo, mas suas principais iniciativas estão estagnadas.

