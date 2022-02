Inflação nos EUA derruba Wall Street

Wall Street fechou no vermelho nesta quinta-feira devido à forte inflação nos EUA, que gerou temores de uma aceleração do aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O Dow Jones perdeu 1,47%, a 35.241,59 pontos. O Nasdaq caiu 2,10%, para 14.185,64 pontos, e o S&P 500, 1,81%, a 4.504,08 pontos.

As ações tiveram um rendimento inferior após a divulgação de que "a inflação foi novamente mais elevada do que o previsto, alimentando ainda mais as expectativas de um endurecimento agressivo da política monetária do Fed", concluíram analistas do Wells Fargo.

"Isso significa que o Fed poderia ser mais agressivo e, se houver sinais de aumento dos salários no próximo relatório sobre o emprego, em 4 de março, o banco poderia aumentar a taxa em meio ponto percentual (0,50%)", indicou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital.

