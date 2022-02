Google violou lei antimonopólio na Rússia, segundo autoridades

O serviço antimonopólio russo determinou nesta quinta-feira (10) que a gigante americana Google, sob crescente pressão por parte de Moscou, infringiu a lei ao bloquear e eliminar de forma "opaca" contas em seu serviço de vídeos YouTube.

O serviço antimonopólio russo (FAS) informou em sua conta do Telegram que determinou que "as normas para criar, suspender, bloquear contas e administrar o conteúdo dos usuários no YouTube são opacas, tendenciosas e imprevisíveis".

"Isso gera bloqueios e eliminações repentinas de contas de usuários sem advertência ou justificativa", acrescentou o FAS, ao considerar que essa situação "prejudica os interesses dos usuários e limita a concorrência nos mercados relacionados".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Google deverá agora pagar uma multa cujo valor ainda não foi estabelecido, segundo a mesma fonte.

Um representante da Google declarou à agência de notícias estatal russa Ria Novosti que a empresa americana esperava o "texto integral da decisão para analisá-la".

A Rússia condenou em dezembro Google e Meta, a empresa matriz do Facebook, a multas recordes por não terem eliminado centenas de conteúdos "proibidos" no país.

Nos últimos anos, as autoridades russas reforçaram o controle sobre a internet, último espaço onde as vozes críticas ao Kremlin podem se expressar ainda com uma relativa liberdade e estão colocando os gigantes digitais sob uma crescente pressão.

Além dos procedimentos judiciais e das multas, as autoridades ameaçaram prender funcionários da Apple e Google na Rússia se não cooperarem, segundo fontes desses grupos.

As autoridades russas podem também deixar os serviços lentos ou bloqueá-los.

pop/rco/lch/mis/mb/aa

Tags