França retoma energia nuclear com plano de construir até 14 reatores

A França vai retomar a produção de eletricidade de origem nuclear com a construção de 14 novos reatores, no marco de seus esforços para conquistar a neutralidade de carbono em 2050 e deixar para trás as energias fósseis, anunciou nesta quinta-feira (10) o presidente Emmanuel Macron.

"Precisamos retomar o fio da grande aventura da energia nuclear civil na França", junto ao impulso das energias renováveis, para cobrir as futuras necessidades crescentes de eletricidade, disse Macron em Belfort (oeste).

Seu plano passa por encomendar ao gigante energético francês EDF, de maioria estatal, a construção de seis reatores EPR2 para 2050 e analisar a possibilidade de oito adicionais, assim como prolongar a vida do maior número possível de reatores em funcionamento.

Este anúncio busca combinar o plano de reindustrialização anunciado em novembro passado (França 2030) e o compromisso de alcançar a neutralidade do carbono em 2050, em meio à luta contra a mudança climática.

O presidente liberal, que ainda não anunciou sua esperada candidatura para a reeleição nas eleições de abril, anunciou também um aumento da produção de eletricidade sem energias fósseis.

"A chave para produzir essa eletricidade mais descarbonizada, mais segura, mais soberana (...) é desenvolver as energias renováveis e a nuclear", destacou Macron, que reconheceu que na década passada surgiram dúvidas sobre esta última após a catástrofe de Fukushima (Japão) em 2011.

Entre as renováveis, a França impulsionará principalmente a energia solar, "menos cara e melhor integrada à paisagem", mas também prevê construir 50 parques eólicos no mar. Sobre as controversas eólicas terrestres, Macron defendeu continuar de forma "razoável".

O presidente, que anunciou um investimento de 1 bilhão de euros (1,14 bilhão de dólares) em inovação para as renováveis, explicou que seu objetivo é dobrar a produção de eletricidade neste setor para 2030.

