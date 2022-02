França busca impedir protesto em Paris inspirado nos caminhoneiros do Canadá

Os "comboios da liberdade" na França, inspirados no movimento lançado no Canadá contra as medidas anticovid, serão proibidos de protestar em Paris para evitar o bloqueio da capital, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (10), a dois meses da eleição presidencial.

Quando vários comboios entraram em Paris vindos de cidades como Nice, Baiona ou Perpignan, este movimento está na mira das autoridades pela sua possível aproximação com o protesto social dos "coletes amarelos", que abalou a França em 2018 e 2019.

As forças de segurança lançarão "um dispositivo específico" de sexta a segunda-feira "para impedir o bloqueio de ruas, para multar e para deter quem violar essa proibição", anunciou a prefeitura da polícia de Paris, que pediu "firmeza" aos agentes.

"Iremos à capital aconteça o que acontecer", afirmou à AFP Adrien Wonner, um lixeiro de 27 anos de Normandia (oeste), para quem o objetivo é "ser ouvido" e "não bloquear". "Nenhuma lei nos impede de pegar o carro e passar o fim de semana em Paris", defendeu Michel Audidier, de 65 anos.

Segundo fontes policiais, cerca de 1.600 pessoas participaram dos diferentes comboios na quinta-feira, das quais muitas farão apenas algumas etapas. Sua chegada está prevista para sexta-feira e, embora queiram seguir o protesto na segunda em Bruxelas, a capital belga também a proibiu.

No Canadá, este movimento, que se estendeu também para a Nova Zelândia, bloqueia há quase duas semanas no centro da capital Ottawa, em protesto contra as medidas anticovid, embora sua crítica inicial tenha sido a vacinação obrigatória para caminhoneiros.

A dois meses da eleição presidencial, um dos temores na França é que o protesto se amplie também para a questão do poder de compra, a principal preocupação dos franceses segundo as pesquisas e que já encorajou os "coletes amarelos".

Rémi Monde, um dos precursores do movimento, disse à AFP que sua principal reivindicação é a retirada "de todas as medidas de coação ou pressão vinculadas à vacinação", mas também mencionou o poder aquisitivo e o preço da energia.

"Estão nos roubando muitas liberdades, com base em pretextos que não têm nada de científicos, muito menos médicos", disse à AFP Xavier Le Gregam, um aposentado que participa do comboio de carros e caravanas que partiu nesta quinta-feira de Brest (oeste).

Mesmo que os protestos contra as restrições tenham sido minoritários em dois anos de crise, uma pesquisa em meados de janeiro de IFOP para o Le Journal du Dimanche aponta que somente 58% dos franceses -- principalmente simpatizantes do governo-- apoia o passaporte de vacinação.

