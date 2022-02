EUA pedem que Canadá use poderes federais para levantar bloqueio na fronteira

Os Estados Unidos pediram ao Canadá que use os poderes federais para levantar os bloqueios na fronteira entre os dois países criados por comboios de manifestantes canadenses contrários às medidas sanitárias, informaram nesta quinta-feira funcionários da Casa Branca.

O governo dos EUA ofereceu "ajuda plena" do Departamento de Segurança Nacional, destacaram as fontes. A Casa Branca indicou que ministros e assessores americanos (Segurança Interna, Transportes) estão em contato com seus colegas canadenses, e garantiu que o governo Biden está "mobilizado 24 horas por dia para acabar rapidamente" com a crise, que prejudica a indústria americana.

A Casa Branca acrescentou que foi avisada da organização de um "comboio da liberdade" em Washington no começo de março e afirmou que toma "as medidas necessárias para garantir que o mesmo não prejudique o comércio nem os transportes, tampouco afete o trabalho do Governo Federal, da força pública e dos órgãos de socorro".

Três eixos que ligam o Canadá aos Estados Unidos encontram-se bloqueados por manifestantes que rejeitam as medidas sanitárias motivadas pela pandemia.

