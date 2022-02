Economia da Eurozona terá crescimento menor que o esperado e inflação alta em 2022

A economia da Eurozona crescerá menos que o esperado este ano, já que os preços da energia e os problemas da cadeia de abastecimento aumentam a inflação e atrasam uma recuperação mais rápida, informou nesta quinta-feira (10) a Comissão Europeia.

De acordo com as novas estimativas apresentadas, a Comissão prevê que a economia da Eurozona fechará 2022 com crescimento de 4%, um leve reajuste para baixo em relação às previsões publicadas em novembro, de 4,3%.

O PIB geral dos países da UE (que inclui aqueles que não usam a moeda única) deve aumentar 2,8% em 2023, enquanto o crescimento econômico da zona do euro no próximo ano será de 2,7%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a Comissão Europeia elevou sua previsão para a inflação este ano na Eurozona, que fecharia o ano em 3,5%, depois que em novembro previu uma inflação anual de 2,2%. Para o conjunto da UE, a inflação seria de 3,8% em 2022.

"O crescimento continua definido pela pandemia, e vários países da UE estão sob a pressão combinada de uma sobrecarga dos sistemas públicos de saúde e falta de trabalhadores (...). Os gargalos logísticos na cadeia de abastecimento também pesam", afirmou a Comissão no relatório.

"Finalmente, espera-se que os preços da energia permaneçam elevados por um período mais longo do que o previsto inicialmente, o que exerce uma pressão duradoura sobre a economia e a inflação", acrescenta.

O relatório, no entanto, aponta que "as previsões pressupõem que o efeito na economia causado pela atual onda de infecções (de covid-19) será de curto prazo" e que "a atividade econômica vai recuperar o impulso".

Para o comissário europeu de Economia, Paolo Gentiloni, "diversos ventos contrários esfriaram a economia da Europa neste inverno".

Entre esses fatores de desaceleração, o funcionário italiano mencionou "a rápida expansão [da variante] ômicron, um aumento sustentado da inflação impulsionada pelos preços da energia e dificuldades nas cadeias de abastecimento".

No entanto, Gentiloni indicou que como esses fatores se diluirão progressivamente, "estimamos que o crescimento retomará sua velocidade a partir da primavera [boreal]".

Os fundamentos da economia europeia permanecem "sólidos", afirmou.

"As pressões sobre os preços possivelmente permanecerão fortes até o verão [boreal] e a partir desse ponto estima-se que a inflação caia, já que haverá uma moderação nos preços da energia", comentou.

Enquanto isso, o vice-presidente Executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, disse que "como a pandemia persiste, nosso desafio imediato é manter a recuperação em andamento".

Em sua opinião, "os significativos aumentos na inflação e os preços da energia, além dos problemas de logística e cadeias de abastecimento, conterão o crescimento".

Em 2 de fevereiro, a agência europeia de estatísticas, Eurostat, apontou que a Eurozona encerrou o mês de janeiro com uma inflação interanual de 5,1%, a mais alta de toda a série histórica.

Deste modo, a inflação está muito acima da meta anunciada pelo Banco Central Europeu (BCE), que propôs como objetivo uma inflação "próxima, mas inferior" a 2%.

Brutalmente golpeada pela pandemia, a economia europeia sofreu em 2020 uma recessão sem precedentes, mas de acordo com a Comissão "a UE como um todo alcançou seus níveis de PIB pré-pandemia no terceiro trimestre de 2021".

Entre os principais economias do bloco, a Comissão Europeia estimou que a Alemanha vivenciará este ano um crescimento de 3,6%, para se moderar em 2,6% no final de 2023.

A Espanha fecharia este ano com um crescimento robusto de 5,6%, para alcançar 4,4% no próximo ano. França apresentaria uma alta do PIB este ano de 3,6%, para exibir 2,1% em 2023.

ahg/mar/fp/aa

Tags