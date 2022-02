Dortmund tenta manter vivas chances de título da Bundesliga; líder Bayern quer aumentar vantagem

O Borussia Dortmund, 9 pontos atrás do líder Bayern, terá uma partida difícil no domingo contra o Union Berlin (4º) onde tentará manter vivas suas chances de lutar por um título que pode ser praticamente encaminhado se o clube bávaro vencer no sábado em sua visita ao Bochum (11º).

Uma semana depois de ter sido goleado em casa por 5 a 2 pelo Bayer Leverkusen (3º), o Dortmund não tem margem para erro: em caso de nova derrota, não só praticamente se despediria do título, como poderia comprometer a sua classificação para o próxima Liga dos Campeões.

E seria um novo golpe para o Dortmund que nesta temporada já foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha (nas oitavas de final contra um time da segunda divisão) e que na quinta-feira retornará à Liga Europa jogando a partida de ida das oitavas de final contra o Glasgow Rangers.

Muito ao contrário d Bayern, que apesar de também ter fracassado na Copa da Alemanha (eliminado pelo Mönchengladbach nos 16-avos de final), avança como um rolo compressor na Bundesliga, com 24 pontos em 27 possíveis (sofreu uma derrota exatamente para o 'Gladbach').

Poucos dias antes de enfrentar o RB Salzburg no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (quarta-feira), não parece que o Bochum trará problemas para o Bayern, que no primeiro turno massacrou (7-0) o adversário deste sábado.

Uma semana depois de bater o Dortmund, o Bayer Leverkusen terá outra chance de se aproximar da vice-liderança se vencer o Stuttgart (17º) também no sábado, enquanto Leipzig (7º) e Colônia (6º), que abrirão o dia na sexta-feira, e Freiburg (5º), que recebe o Mainz (10º) no sábado, tentarão se aproximar da zona da Champions.

--- Programação da 22ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) RB Leipzig - Colônia

- Sábado:

(11h30) B. Moenchengladbach - Augsburg

Greuther Furth - Hertha Berlim

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

Freiburg - Mainz

Bochum - Bayern de Munique

(14h30) Bayer Leverkusen - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund

(13h30) Hoffenheim - Arminia Bielefeld

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 21 17 1 3 68 21 47

2. Borussia Dortmund 43 21 14 1 6 54 36 18

3. Bayer Leverkusen 38 21 11 5 5 54 34 20

4. 1. FC Union Berlin 34 21 9 7 5 29 27 2

5. Freiburg 33 21 9 6 6 33 24 9

6. Colônia 32 21 8 8 5 33 34 -1

7. RB Leipzig 31 21 9 4 8 40 26 14

8. Hoffenheim 31 21 9 4 8 41 34 7

9. Eintracht Frankfurt 31 21 8 7 6 33 32 1

10. Mainz 30 21 9 3 9 30 23 7

11. Bochum 25 21 7 4 10 20 30 -10

12. Wolfsburg 24 21 7 3 11 21 33 -12

13. B. Moenchengladbach 23 21 6 5 10 27 38 -11

14. Hertha Berlim 23 21 6 5 10 23 43 -20

15. Arminia Bielefeld 22 21 4 10 7 21 27 -6

16. Augsburg 22 21 5 7 9 22 35 -13

17. Stuttgart 18 21 4 6 11 24 38 -14

18. Greuther Furth 10 21 2 4 15 18 56 -38

