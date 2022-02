Donald Trump é acusado de má gestão de documentação oficial

A gestão que o ex-presidente americano Donald Trump fez de seus documentos oficiais tornou-se o centro de múltiplas investigações nos Estados Unidos nesta quinta-feira (10).

Nas últimas semanas, o magnata foi acusado em várias ocasiões de ter descuidado deliberadamente de alguns de seus arquivos antes de sua transmissão obrigatória aos Arquivos Nacionais americanos.

Esta agência federal pediu, segundo vários veículos de comunicação, que a justiça abra uma investigação depois que teve que recuperar na Flórida quinze caixas de documentos que Donald Trump levou consigo quando saiu de Washington em janeiro de 2021.

Nestas caixas estão, entre outras coisas, cartas de Barack Obama e do líder norte-coreano, Kim Jong Un, e um mapa dos Estados Unidos que tinha sido alvo de trocas de mensagens acaloradas com o serviço meteorológico.

Os Arquivos Nacionais asseguram que o ex-presidente republicano não tinha o direito de ir embora com elas: segundo uma lei de 1978, todo presidente americano deve transmitir todos os seus e-mails, cartas e demais documentos de trabalho a esta agência, encarregada de conservá-los.

Consultados pela AFP, os Arquivos Nacionais e o Departamento de Justiça não quiseram nem confirmar, nem desmentir na quarta-feira o pedido de abertura de uma investigação.

Mas nesta quinta-feira, os papéis de Donald Trump voltaram a aparecer no centro de um novo caso.

Em um livro prestes a ser publicado, um jornalista celebrado do New York Times assegura que funcionários da Casa Branca costumavam encontrar fardos de papéis que entupiam os sanitários, suspeitando que o presidente queria se livrar de documentos.

Ao mesmo tempo, uma comissão do Congresso encarregada de supervisionar as autoridades federais anunciou a abertura de uma investigação sobre os arquivos do ex-inquilino da Casa Branca.

Sua presidente, Carolyn Maloney, disse que estava "extremamente preocupada" com as ações de Trump.

O ex-presidente, já questionado pela gestão de seus impostos e a forma como teria tentado se manter no poder após sua derrota eleitoral em novembro de 2020, tenta minimizar o assunto.

Suas trocas de mensagens com os Arquivos Nacionais sempre foram "respeitosas" e "colaborativas", disse em nota à imprensa nesta quinta-feira, negando que pudesse ter jogado no vaso algum documento oficial.

Ele prometeu que alguns deles serão exibidos em sua biblioteca presidencial algum dia.

Na semana passada, os Arquivos Nacionais também revelaram que o ex-presidente tinha o hábito de rasgar alguns de seus documentos de trabalho, outra prática contrária à lei de 1978.

Papéis enviados aos Arquivos tinham sido "colados com fita adesiva" por "funcionários da gestão de registros da Casa Branca", outros ficaram como estavam, disseram.

Alguns destes documentos foram transferidos pelos Arquivos a uma comissão parlamentar que investiga o papel de Donald Trump na invasão ao Capitólio, realizada por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

O bilionário republicano, que qualificou reiteradamente a investigação de uma "caça às bruxas", acusou nesta quinta a comissão de tentar deliberadamente desviar a atenção "da horrível situação em que a administração (de Joe) Biden mergulhou (o) país".

