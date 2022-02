Demanda e atividade econômica mantêm otimismo da Opep

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve, nesta quinta-feira (10), suas previsões de crescimento da demanda global por petróleo bruto em 2022, mostrando-se otimista com o bom desempenho da economia mundial e com a retomada do transporte aéreo, apesar dos riscos relacionados com a pandemia da covid-19.

A Opep espera um aumento de 4,2 milhões de barris diários (mbd), chegando a 100,8 mbd em todo mundo, de acordo com seu relatório anual.

Este aumento de consumo seria de em torno de 1,8 mbd para os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de pelo 2,3 mbd para os demais.

Em relação aos membros da OCDE, "o otimismo surge do crescimento econômico" observado, levando-se em conta os efeitos benéficos das políticas fiscais e monetárias implementadas para estimular as economias, afirma o cartel, acrescentando que elas devem "mais do que compensar os efeitos negativos da (variante) ômicron na demanda de petróleo".

Embora continue prudente a respeito da pandemia do coronavírus, o cartel considera que as razões para otimismo "prevalecem, ao se considerar o forte crescimento em curso, com um Produto Interno Bruto (PIB) que já alcança os níveis observados antes da pandemia, apoiado por medidas de relançamento orçamentário e por um comércio mundial com níveis recordes em termos de volume".

Além disso, "a mobilidade ainda deve ganhar dinamismo, especialmente no que se refere ao setor de viagens e de turismo", reforça a Opep em um artigo, no qual aborda o tema do comportamento da demanda.

No início de fevereiro, os dirigentes da Opep e dos países aliados da Opep+ decidiram voltar a aumentar sua produção, pelo oitavo mês consecutivo, com o objetivo de responder à demanda e limitar a alta dos preços.

Entre dezembro e janeiro passados, os países-membros da Opep aumentaram sua produção em 64.000 barris por dia, atingindo 27,981 mbd, segundo fontes indiretas citadas no relatório.

Nigéria, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aumentaram ligeiramente a produção, compensando a baixa no Iraque e na Líbia.

Este crescimento das extrações não impediu a continuação da subida dos preços do barril, favorecida pelas tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia e pela publicação de dados sobre as reservas comerciais de petróleo em clara baixa nos Estados Unidos, contrariando as expectativas.

Em alta nesta quinta-feira, os preços do Brent e do WTI estavam acima dos US$ 90.

