Comunicado do Business Wire :Worldwide Brewing Alliance

O primeiro relatório mundial a avaliar o impacto econômico global do setor cervejeiro descobriu que 1 em cada 110 empregos no mundo está vinculado, por meio de canais de impacto direto, indireto ou induzido, ao setor cervejeiro e que o setor custeou US$ 555 bilhões em valor adicionado bruto (VAB) ao PIB global em 2019. Dados a escala e o impacto ao longo de uma extensa cadeia de valor, um setor cervejeiro vibrante e em desenvolvimento é um dos principais ingredientes para a recuperação econômica global. De autoria da Oxford Economics, em nome da Worldwide Brewing Alliance (WBA), o relatório descobriu que o setor cervejeiro também ajudou a gerar US$ 262 bilhões em receita fiscal do governo nos 70 países estudados, o que representa 89% da cerveja vendida em todo o mundo, e que sustenta cerca de 23,1 milhões de empregos.

O relatório avaliou o impacto econômico global do setor cervejeiro entre 2015 e 2019, inclusive suas contribuições, diretas, indiretas e induzidas, para o PIB global, empregos e impostos.

"Este relatório histórico mostra a escala do nosso impacto na criação de empregos, crescimento econômico e receita tributária do governo, e em uma extensa e complexa cadeia de valor, dos campos de cevada a bares e restaurantes", disse Justin Kissinger, presidente e diretor executivo da WBA. "O setor cervejeiro é um motor vital da economia", acrescentou. "O sucesso da recuperação econômica global depende disso e vice-versa."

"Nossas descobertas revelam que as cervejarias são empresas altamente produtivas que ajudam a aumentar a produtividade média em toda a economia global, o que significa que têm uma extensa pegada econômica que pode contribuir significativamente para a recuperação", disse Pete Collings, diretor de Consultoria de Impacto Econômico da Oxford Economics.

Principais conclusões

1.Impacto direto: ao fabricar, comercializar, distribuir e vender cerveja, o setor cervejeiro criou diretamente uma contribuição de US$ 200 bilhões em VAB para o PIB global e foi responsável por 7,6 milhões de empregos.

2.Impacto indireto (cadeia de suprimentos):ao comprar bens e serviços de pequenas, médias e grandes empresas ao redor do mundo, o setor cervejeiro apoiou indiretamente o PIB, os empregos e a receita tributária dos governos. Em 2019, o setor cervejeiro gastou cerca de US$ 225 bilhões em insumos de bens e serviços, apoiando uma contribuição adicional estimada de US$ 206 bilhões em VAB para o PIB e 10 milhões de empregos.

3.Impacto induzido (consumo):ao pagar os salários dos funcionários e respaldar os salários em suas respectivas cadeias de suprimentos, as cervejarias e sua respectiva cadeia de valor posterior apoiaram uma contribuição de US$ 149 bilhões em VAB para o PIB e 6 milhões de empregos em 2019.

Globalmente, o setor cervejeiro estava vinculado a 1 em cada US$ 131 dólares do PIB global em 2019, mas a significância econômica do setor foi ainda maior em países de baixa e média renda (PBMR) do que em países de alta renda (1,6% x 0,9% do PIB). Além disso, o setor cervejeiro sustenta 1,4% dos empregos nacionais nos PBMR, em relação a 1,1% nos países de alta renda.

"A cerveja faz diferença: para a economia, para a criação de empregos e para o sucesso de uma ampla gama de atores em nossa cadeia de valor", concluiu Justin, da WBA. "Essa profunda compreensão do nosso impacto global permite que a WBA aproveite totalmente a força do setor, seus vínculos com parceiros e comunidades do setor e compartilhe sua visão de um setor vibrante e responsável."

