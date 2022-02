Comunicado do Business Wire :TOKEN2049

TOKEN2049, a mais importante conferência do setor de moedas criptográficas, anunciou hoje o retorno da edição asiática. Fazendo sua estreia em Singapura na Marina Bay Sands, a TOKEN2049 retornará em 28-29 de setembro de 2022 em conjunto com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Singapura 2022, antes do final de semana da corrida. O principal evento da Asia Crypto Week, uma semana de eventos organizados de forma independente como parte da TOKEN2049, a conferência reunirá os principais tomadores de decisão e líderes do setor criptografia e tecnologia blockchain.

Conectando especialistas em criptografia e entusiastas, a TOKEN2049 deve receber mais de 3.000 participantes. A edição asiática da TOKEN2049 leva os participantes à frente do setor, discutindo uma variedade de tópicos da Web3, o futuro da DeFi, NFTs e o metaverso, a regulamentação da criptografia e o cenário institucional, entre outros. Em sintonia com a rápida evolução do espaço criptográfico, a TOKEN2049 Singapura inclui apresentações em profundidade, painéis de discussão e oportunidades de trabalho em rede que traçam os marcos mais recentes em ativos digitais e o futuro do setor criptográfico em geral.

Para celebrar o regresso do evento à Ásia, Raphael Strauch, fundador da TOKEN2049, disse: "De um centro financeiro de renome, Singapura evoluiu rapidamente para um líder em tecnologias emergentes, transformando-se em um destino adequado para a TOKEN2049. Durante todo o evento, esperamos destacar empresários influentes e projetos de impacto em todo o ecossistema".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A TOKEN2049 de Singapura ostenta uma impressionante linha de palestrantes, incluindo Su Zhu, diretor executivo da Three Arrows Capital; Alexander Höptner, fundador e diretor executivo da BitMEX; Emin Gün Sirer, fundador e diretor executivo da Ava Labs; Santiago R Santos, investidor da Web3; Aleksander Leonard Larsen, co-fundador e diretor de operações da Axie Infinity; e Kris Marszalek, diretor executivo da Crypto.com, com mais para vir.

Ainda comentando sobre a próxima conferência, Raphael Strauch acrescentou: "Depois de um evento incrível em Londres, aguardamos com expectativa para voltar à Ásia, a primeira casa da TOKEN2049. Voltando às nossas raízes ao lado do Grande Prêmio F1 de Singapura, há um grande motivo para comemorar. A contagem regressiva para setembro de 2022 já começou".

Para mais informações sobre a TOKEN2049, acesse: https://www.asia.token2049.com/.

Raphael Strauch, fundador da TOKEN2049, está disponível para entrevistas.

Sobre a TOKEN2049:

TOKEN2049 é um evento de criptografia de primeira linha, organizado anualmente em Singapura e Londres, onde os tomadores de decisão no ecossistema de criptografia global se conectam para trocar ideias, trabalhar em rede e moldar o setor. A TOKEN2049 é um ponto de encontro global para empreendedores, instituições, membros do setor, investidores e aqueles que têm um forte interesse no setor de criptografia e blockchain.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209006208/pt/

Contato

Mídia: Nadia Yeo nadia.yeo@wachsman.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags