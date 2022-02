Comunicado do Business Wire :The Rohatyn Group

O Rohatyn Group ("TRG"), uma empresa de gestão de ativos com experiência em mercados emergentes e ativos reais, anunciou hoje que vai oferecer financiamento de dívida prioritária com garantia ao Credito Facil SOFOM ("Credito Facil" ou a "Companhia"), um provedor de folha de pagamento e de empréstimos consignados (PDLs) no México. Esta é a primeira transação da TRG no setor financeiro especializado mexicano após o fechamento de instalações semelhantes na Colômbia em 2017 e 2020.

Fundado em 2011, o Credito Facil tem sua sede na Cidade do México com 47 escritórios locais em todo o país. A empresa opera mediante acordos de cooperação formalizados ("convênios") com entidades governamentais e, ao atender segmentos da população de baixa e média renda com pouco ou nenhum acesso ao crédito de bancos comerciais, seus empréstimos consignados promovem a inclusão financeira.

"Estamos muito felizes em expandir nosso alcance de financiamento especializado para o México, um importante mercado onde a TRG atua em energia renovável e ações públicas", disse George Monserrat, chefe de Investimentos de Crédito Privado na TRG. "O crédito consignado é um segmento de crédito atrativo, e o Credito Facil tem potencial para crescimento substancial, como demonstrado pela recente assinatura de novos convênios. Estabelecemos agora uma estrutura de financiamento de transações no México e esperamos apoiar o crescimento do Credito Facil nos próximos anos."

"Estamos entusiasmados por termos fechado uma estrutura de financiamento com a TRG, a primeira no México. Valorizamos a importância de se estabelecer uma forte relação com um importante participante (player) internacional. Esse capital facilitará muito a expansão do crédito consignado, nossa principal linha de negócios no México, e o Credito Facil orgulha-se de contribuir para o desenvolvimento do setor financeiro do país", disse Joaquin Hirschfeld, diretor executivo (CEO) do Credito Facil.

Sobre a TRGFundado em 2002, o Rohatyn Group é uma empresa de gestão de ativos com atenção voltada para mercados emergentes e ativos reais com sede em Nova York, com presença global em 15 cidades nos EUA, América Latina, Europa, Oriente Médio, Índia e Sudeste Asiático. Para obter mais informações, visite www.rohatyngroup.com.

