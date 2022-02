Comunicado do Business Wire :Signifyd

A Signifyd anunciou hoje os vencedores do prêmio Mais Influentes do Comércio Eletrônico de 2022, uma lista especial dos 30 inovadores de varejo que não apenas lideraram suas respectivas empresas em um dos anos mais disruptivos da história do varejo, mas também desenvolveram maneiras de impulsioná-las para um sucesso incrível.

Enquanto muitos esperavam que 2021 marcasse um retorno à previsibilidade para o setor, o ano acabou longe de ser previsível. O comércio eletrônico continuou sendo um motor de receita aprimorado e os hábitos de consumo digital forjados durante o início da pandemia não desapareceram. As opções multicanal continuaram a ser obrigatórias com a popularidade das correções da era do lockdown, como a coleta na calçada, crescendo apenas à medida que o mundo se abria aos trancos e barrancos.

Por tudo isso, os 30 homenageados Mais Influentes do Comércio Eletrônico abraçaram a agilidade, criatividade e coragem necessárias para encontrar novas formas de fazer negócios para uma nova era do comércio eletrônico. Lançaram programas voltados para a inclusão e a sustentabilidade, redesenham e reformularam sites, lançaram novas linhas de produtos, divulgaram programas de fidelidade do cliente, devolveram às suas respectivas comunidades e transformaram paliativos bem-sucedidos da era da pandemia em programas completos preparados para o futuro.

"O varejo sempre foi o tipo de indústria dinâmica que exige raciocínio rápido e ação decisiva. Os últimos dois anos expuseram isso como um tremendo eufemismo", disse Raj Ramanand, diretor executivo da Signifyd, ao anunciar os mais recentes vencedores do prêmio. "Esses 30 homenageados transformaram esse desafio em uma vantagem, lançando novas iniciativas e exibindo um novo pensamento que transformou seus negócios de forma a antecipar para onde seus clientes estão indo."

Os 30 Mais Influentes do Comércio Eletrônico é tanto um programa quanto um prêmio, oferecendo oportunidades de aprendizado contínuo dentro da comunidade. Os homenageados compartilharão a profundidade e a amplitude dos seus conhecimentos por meio de uma série de eventos durante todo o ano.

Os vencedores do prêmio Mais Influentes do Comércio Eletrônico de 2022 representam o segundo grupo de inovadores de varejo homenageados pela Signifyd, que iniciou o programa em parceria com varejistas on-line cujos esforços heroicos levam a impressionantes histórias de sucesso em meio à pandemia. Várias histórias surgiram de líderes inspiradores no comércio eletrônico escalando operações para entregar bens essenciais, gerenciando cadeias de suprimentos quebradas com criatividade, implantando novas opções de retirada na calçada em tempo recorde, tudo isso enquanto superavam desafios jamais vistos na era COVID-19.

No ano passado, esses líderes de comércio, os melhores do setor, dobraram essa engenhosidade e moveram seu respectivo setor para o futuro em um ritmo mais rápido do que a velocidade do varejo.

Cada vencedor do prêmio deste ano vem com uma história de visão e conquista; histórias como Blas Caraballo, que ajudou a liderar a implementação de novas ferramentas de fraude que otimizaram a conversão e minimizaram as perdas para a Walmart México; ou René Meindl, que orientou o trabalho no projeto da plataforma global de e-store da Samsung; e Alpheus Clendening liderando a busca pela primeira plataforma de fidelização de clientes da Revlon. E, claro, Devin Miller, da SKIMS, que colaborou com a Fendi e realizou um evento de vendas que arrecadou US$ 1 milhão em vendas em seu primeiro minuto; e Jamie Lee, que conduziu a iniciativa da Everlane para mitigar o impacto dos retornos. Para ver todas as histórias individuais dos vencedores, visite o site da Signifyd.

Os vencedores do prêmio 30 Mais Influentes do Comércio Eletrônico de 2022 são:

-- Aashima Sahgal, diretora, Assinatura e Comércio Eletrônico, Arlo Technologies

-- Alex Arkhangelskaya, gerente de Produto sênior, Rent the Runway

-- Alpheus Clendening, líder de Comércio Eletrônico e Marketing Digital D2C, Revlon

-- Blas Caraballo, vice-presidente de Pagamentos Digitais, Walmart México

-- Brianna Walling Burwell, diretora financeira, Ferguson Digital Commerce, Build with Ferguson

-- Darin Lynch, fundador e diretor executivo, Irish Titan

-- Dawn Trenson, vice-presidente de Comércio Eletrônico, FILA

-- Devin Miller, diretor de Tecnologia da SKIMS/vice-presidente sênior de Tecnologia da Good American

-- Derrick Riley, diretor sênior de Comércio Eletrônico Global, DITA Eyewear

-- Devan Nielsen, diretora de Prevenção de Fraudes, Overstock.com

-- Diana Haussling, vice-presidente - gerente geral, Comércio Digital, Colgate-Palmolive

-- Dilip Dand, diretor, Estratégia e Inovação de Atendimento ao Cliente, Albertsons Companies

-- Frank DeMaria, vice-presidente de Engenharia Digital e Plataformas, MillerKnoll

-- Jaanvie Asnani, especialista em Processos de Negócios Globais para Pagamentos On-line e Fraudes, Philips

-- Jamie Lee, chefe de Experiência Digital, Everlane

-- John Surdakowski, fundador e diretor executivo, Avex

-- Jonathan Blua, diretor, Operações de Comércio Eletrônico, Boardriders

-- Jordan Major, chefe de Comércio Eletrônico, Au Vodka

-- Kurt Theobald, diretor executivo, Classy Llama

-- Neill MacCarthaigh, gerente de Fraude, eShopWorld

-- Pablo Stobbia, especialista em Pagamentos e Fraudes, Pandora

-- Philipp Göpfert, diretor de Operações, Vice Golf

-- René Meindl, gerente de Projetos e Programa Técnico D2C, Samsung Electronics Alemanha

-- Shawn Bradford, diretora de Atendimento ao Cliente, Carbon38

-- Sheena Brady, fundadora e sommelier de chá, Tease

-- Sue Beckett, vice-presidente sênior de Marketing Digital e Comércio Eletrônico, Lovesac

-- Ted Guglielmi, vice-presidente, Plataformas de Experiência Digital, Indigo

-- Tim Edwards, fundador e diretor comercial, supercharged commerce

-- Tom Giacalone, vice-presidente, Digital e Atendimento ao Cliente, Vera Bradley

-- Travis Hess, diretor executivo, BVA

É uma linha poderosa do esplendor do comércio eletrônico que torna aparente que, independentemente das interrupções e incertezas nos mercados e na economia, o futuro do varejo está em boas mãos.

Os 30 influenciadores serão homenageados hoje durante um encontro virtual com a vice-presidente da Forrester, a analista principal Suchartia Kodali, especialista líder em comércio eletrônico e varejo multicanal.

