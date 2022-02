Comunicado do Business Wire :PTOLEMUS Consulting Group

Os fornecedores de serviços de telemática (TSP) pós-venda dominam atualmente o mercado de telemática de frotas comerciais, mas isso está muito perto de mudar, como a PTOLEMUS Consulting Group descobriu no seu novo Estudo global de telemática de frotas comerciais.

A PTOLEMUS prevê que 83% de todos os novos veículos de estrada e off-road terão telemática incorporada até 2024. A expectativa é de que o número de assinaturas ativas de telemática de frota para veículos de estrada e off-road multiplique por seis, ultrapassando 150 milhões em 2030.

Até lá, os fabricantes de equipamentos originais estarão quase em paridade com os fornecedores de serviços de telemática no mercado de serviços de gestão de frotas, com um valor de 24 bilhões de euros a nível mundial. O crescimento mais rápido virá da Ásia-Pacífico, que se expandirá duas vezes mais rápido que a Europa e a América do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um resumo gratuito do relatório de 635 páginas está disponível aqui.

Andrew Jackson, diretor de Pesquisa da PTOLEMUS, afirmou: "A maioria dos fabricantes adotou a estratégia de oferecer soluções telemáticas gratuitas, mas muitas vezes limitadas no tempo, com a compra de novos veículos ou novas máquinas. A Scania e a John Deere são bons exemplos disso".

Essa mudança de estratégia, de terceiros para uma solução integrada, fortalecerá o posicionamento dos fabricantes de equipamentos originais e os ajudará a se tornar uma importante fonte de dados de veículos para frotas e fornecedores de serviços de telemática. Além disso, as integrações de fabricantes com fornecedores de serviços estão em crescimento, como ilustram os exemplos das parcerias da Navistar com Geotab, Samsara e Cloudera, bem como o Virtual Vehicle? totalmente "aberto" da Daimler.

O relatório analisa as estratégias, desafios e oportunidades para todos os principais participantes e demonstra como a telemática pode proporcionar uma redução de 10% no custo total de propriedade (TCO) de veículos comerciais. Abrangendo 18 países e regiões-chave em cinco continentes, a pesquisa inclui perfis detalhados de 39 fornecedores de serviços de telemática e fabricantes de equipamentos originais. As previsões de mercado para 2030 abrangem veículos comerciais leves (LCV); veículos pesados de mercadorias (HGV); autocarros; equipamentos de construção, como escavadoras e retroescavadouras veículos de mineração; veículos florestais e equipamentos agrícolas, incluindo tratores e ceifeiras.

###

O PTOLEMUS Consulting Group é a primeira empresa de consultoria e pesquisa de estratégia totalmente focada na mobilidade conectada e autônoma. Ele auxilia todas as principais partes interessadas em mobilidade, incluindo fabricantes de veículos, fornecedores de nível 1, empresas de leasing e provedores de serviços de telemática na definição e implementação de suas estratégias.

Para obter mais informações, entre em contato com Andrew Jackson, diretor de Pesquisa, em fleet@ptolemus.com ou acesse: www.ptolemus.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005465/pt/

Contato

Andrew Jackson, diretor de Pesquisa +44 7930 053 727 fleet@ptolemus.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags