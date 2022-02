Comunicado do Business Wire :mimik Technology, Inc.

A mimik Technology, Inc., pioneira em tecnologia na nuvem de borda híbrida e soluções de negócios, anunciou hoje que Siavash Alamouti, cofundador e presidente executivo do conselho e ex-presidente e presidente executivo da mimik, recebeu o prestigiado Prêmio Marconi 2022 em reconhecimento à sua contribuição para a acessibilidade global dos dispositivos sem fio. O sincero inovador, mais conhecido como o inventor do Código Alamouti, dedicou sua carreira ao desenvolvimento e promoção de tecnologias que melhoram a vida das pessoas. Sua invenção homônima sustenta os padrões modernos de tecnologia sem fio e pode ser encontrada em bilhões de dispositivos ao redor do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005099/pt/

Siavash Alamouti, Executive Chairman of mimik Technology, Recipient of the 2022 Marconi Prize (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Concedido anualmente pela Marconi Society, o Prêmio Marconi é frequentemente chamado de "Prêmio Nobel das Comunicações" e reconhece as contribuições e o impacto dos inovadores no setor de comunicações. Siavash, agora, junta-se a outros luminares da tecnologia e ilustres Marconi Fellows, como Vint Cerf, considerado um dos criadores da internet pela invenção do protocolo TCP/IP; Marty Cooper, inventor do celular e a primeira pessoa a fazer uma chamada pública de celular portátil; e os cofundadores do Google, Sergei Brin e Larry Page, que inventaram o algoritmo Page Rank e construíram o principal mecanismo de busca para a internet.

"É uma imensa honra ser reconhecido pela Marconi Society, cuja missão e valores têm sido um guia para meus esforços de democratizar a internet e oferecer acesso igualitário à informação para todos os indivíduos globalmente", disse Siavash. "Sinto-me honrado em fazer parte de uma empresa tão distinta. Gostaria de agradecer à Marconi Society por fazer da equidade digital uma força motriz por trás de sua missão. Temos um longo caminho a percorrer para tornar a internet disponível para todas as crianças e adultos ao redor do mundo, e um caminho ainda mais desafiador para assegurar que a internet não se torne um canal para a disseminação de desinformação, teorias da conspiração e propaganda.

"Para proteger nosso futuro, precisamos analisar todos os aspectos do ecossistema, inclusive tecnologia, modelo de negócios e regulamentos, para assegurar que as pessoas possam distinguir facilmente fatos e realidades de crenças e propaganda. Independentemente disso, aprendi que não há desafios que não possam ser superados pela exploração, experimentação e trabalho árduo. Estou ansioso para colaborar com os Marconi Fellows para explorar maneiras criativas de assegurar uma internet futura que seja sustentável, equitativa, privada, segura e alimente uma economia digital próspera", concluiu Siavash.

O Código Alamouti, desenvolvido por Siavash em 1996, otimiza a recepção do sinal móvel por meio de transmissores encontrados em estações base ou pontos de acesso celulares. Isso elimina a necessidade de adicionar mais receptores a dispositivos sem fio, o que reduz custos, tamanho e pegada de carbono. O código agora serve como base para a tecnologia de múltiplas entradas e múltiplas saídas (multiple-input multiple-output, MIMO), que é um componente fundamental dos padrões sem fio atuais. O trabalho de Siavash nessa área foi citado mais de 20 mil vezes em pesquisas científicas globais.

Ao longo de sua carreira, Siavash ocupou cargos em grandes empresas de tecnologia, como AT&T, Intel e Vodafone. Durante esse período, trabalhou em nome das pessoas ao redor do mundo e tem sido uma sólida voz para padrões e tecnologia sem fio abertos. A liderança de Siavash nesta área se reflete em suas contribuições para os padrões globais de telecomunicações e internet e a reforma da política de espectro.

"Siavash trouxe conectividade para bilhões de pessoas, tornando os dispositivos sem fio mais eficientes e acessíveis sem reduzir a qualidade da recepção", disse Vint Cerf, presidente da Marconi Society e Marconi Fellow de 1998. "Ao longo de sua carreira, tem sido um defensor vital da tecnologia como uma força democratizadora no mundo."

Mantendo sua paixão pelo uso acessível e responsável da internet, Siavash recentemente expandiu seu foco para incluir computação na nuvem de borda, descentralização de nuvem e soberania de dados. Ingressou na mimik em 2014, onde ajudou a criar e implantar comercialmente a primeira plataforma na nuvem de borda híbrida do setor. Passou a responsabilidade de diretor executivo para o fundador Fay Arjomandi em 2020, para que pudesse se concentrar nos modelos de negócios e financeiros da internet, especificamente na proteção da soberania de dados e ativos digitais. Siavash continua desempenhando um papel ativo como presidente executivo do conselho da empresa e agora está focado em criar uma plataforma para proteger os dados das pessoas e ajudá-las a gerenciar e monetizar esse valioso ativo.

A plataforma híbrida edgeCloud da mimik transforma aplicativos na nuvem de uma arquitetura cliente-servidor fixa, na qual a funcionalidade do servidor é limitada a servidores em data centers e gateways, para uma arquitetura totalmente distribuída, permitindo que bilhões de dispositivos smart client atuem como servidores e oferecendo escalabilidade quase infinita. A plataforma da mimik permite que aplicativos, processos e dispositivos heterogêneos se comuniquem de forma autônoma em clusters na borda, independentemente do sistema operacional ou rede. Como os dados são processados na borda, a plataforma da mimik requer significativamente menos largura de banda e energia, reduz os custos de hospedagem na nuvem, é mais resiliente do que a arquitetura cliente-servidor tradicional e oferece níveis muito mais altos de segurança e privacidade de dados.

"Siavash é uma joia do setor que contribuiu muito para o avanço da tecnologia sem fio e acesso à internet ao redor do mundo. Temos a honra de trabalhar com ele. Lembro-me do dia em que o conheci na Vodafone, em 2010, para apresentar minha ideia de uma internet descentralizada focada em trazer o controle dos dados para seus legítimos proprietários", disse o fundador e diretor executivo da mimik, Fay Arjomandi. "Ele me apoiou nessa jornada desde o início e, em 2014, concordou em me ajudar como diretor executivo da mimik, investindo na empresa e abrindo mão de um salário. Isso foi em um momento em que a nuvem de borda era uma abordagem completamente disruptiva que ainda não estava no radar dos VCs. Sinto-me afortunado por ter encontrado um cofundador que compartilhou minha visão e paixão pela humanidade e pelo uso da tecnologia para o progresso social. Esta é uma distinção merecida que ressalta a importância de criar e defender a tecnologia que é aplicada para um bem maior."

Leia o comunicado de imprensa da Marconi Society anunciando o Prêmio Marconi 2022.

Sobre a mimik

A mimik foi pioneira na computação na nuvem de borda híbrida para permitir que qualquer dispositivo de computação atue como um servidor na nuvem para ajudar os desenvolvedores de aplicativos a desbloquear a próxima geração de aplicativos para o mundo hiperconectado. A plataforma inclui um mecanismo de tempo de execução para desenvolvedores desenvolverem e hospedarem microsserviços em todos os tipos de dispositivos de usuário final, como smartphones, dispositivos inteligentes de IoT e sensores baseados em IA. O mecanismo é independente de sistema operacional, dispositivo, redes e nuvem pública/privada. Não é de propriedade exclusiva e funciona com ferramentas e linguagem de desenvolvimento padrão existentes. A mimik também fornece software como serviço (Software as a Service, SaaS) (nuvem e/ou borda) de domínio de aplicativo pronto para implantação para uma ampla variedade de verticais do setor, inclusive fintech. A plataforma da mimik permite uma abordagem de borda vs. nuvem para criar aplicativos mais rapidamente e reduzir drasticamente o custo da infraestrutura, minimizar a latência, melhorar a segurança e a privacidade de dados e permitir a comunicação direta entre aplicativos por meio da API RESTful padrão primeiro e arquitetura orientada a microsserviços sem servidor. Para obter mais informações, visite: https://mimik.com e https://developer.mimik.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005099/pt/

Contato

Beth Morrissey PR@mimik.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags