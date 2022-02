Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc., importante fornecedora de tecnologias de pagamento digital e serviços bancários, anunciou hoje sua parceria com a plataforma de pagamentos internacionais com criptomoedas e moedas fiduciárias Wirex para oferecer seu cartão de débito multimoeda pré-pago nos Estados Unidos.

Essa colaboração é fortalecida por uma longa parceria entre as duas líderes de pagamento e expande o programa de cartões pré-pagos habilitados para criptomoedas da Ásia-Pacífico e da Europa para os Estados Unidos. De modo similar aos demais programas, os titulares dos cartões Wirex nos Estados Unidos vão poder gerenciar e usar diversas moedas com um único cartão durante viagens. Além de obterem flexibilidade internacional e controle sobre seus pagamentos, os titulares dos cartões poderão ganhar até 8% de recompensa em criptomoedas por todas as compras que fizerem em estabelecimentos físicos ou on-line, evitando assim elevadas taxas de câmbio em viagens.

"Estamos muito felizes por poder oferecer nosso programa de cartões pré-pagos de criptomoedas nos Estados Unidos após um lançamento de grande sucesso na Ásia-Pacífico e na Europa", declarou Pavel Matveev, cofundador e CEO da Wirex. "Já trabalhamos com a i2c há mais de quatro anos e pudemos evoluir rapidamente a ponto de nos tornarmos uma plataforma global utilizando uma única base de código da i2c. Com a i2c, podemos redefinir pagamentos e viagens para titulares de cartões do mundo todo."

"A demanda pelo cartão Wirex vem crescendo mundialmente, e temos a satisfação de poder ajudar em seu programa de cartão de débito multimoeda para melhorar experiências de pagamento nos Estados Unidos", afirmou Amir Wain, fundador e CEO da i2c Inc. "Agora, norte-americanos têm à disposição a flexibilidade e a facilidade de poderem viajar e gastar seu dinheiro com diversas moedas fiduciárias e criptomoedas utilizando um único cartão e aplicativo, e em uma plataforma de pagamentos verdadeiramente sem fronteiras."

A alternativa de pagamentos híbridos da Wirex integra a tecnologia de blockchain à plataforma da i2c para possibilitar que clientes dos Estados Unidos comprem, guardem, troquem e gastem dólares americanos (USD) e até 30 criptomoedas em mais de 80 milhões de estabelecimentos comerciais pelo mundo. As contas podem ser financiadas facilmente com pagamentos de recarga por cartão de débito e oferece outros benefícios, como isenção de anuidade, isenção de taxas de câmbio, transações quase instantâneas com criptomoedas e notificações sobre transações no momento em que ocorrem.

Sobre a Wirex

A Wirex é uma plataforma mundial de pagamentos digitais e instituição regulada que criou novas regras no espaço de pagamentos digitais. Em 2015, a empresa desenvolveu o primeiro cartão de pagamento habilitado para criptomoedas que permite que os usuários gastem criptomoedas e moedas tradicionais de forma integrada e cotidiana.

A Wirex foi criada em 2014 pelos CEOs e cofundadores Pavel Matveev e Dmitry Lazarichev, que identificaram a necessidade de desmistificar o mundo das criptomoedas e tornar o dinheiro digital mais acessível para todos. Com o grande objetivo de facilitar ao máximo o uso de ativos digitais no cotidiano, a Wirex presta um serviço confiável e acessível para transações com criptomoedas e moedas tradicionais ao incorporar a próxima geração de infraestrutura de pagamentos integrada a blockchains de criptomoedas.

Com mais de 4,5 milhões de clientes em 130 países, a empresa oferece contas seguras com as quais os clientes podem facilmente guardar, comprar e trocar diversas moedas de forma instantânea utilizando as melhores taxas de conversão do momento em um só aplicativo móvel centralizado. A solução oferece opções de transferências rápidas e simples de criptomoedas, além da liberdade de gastar mais de 150 moedas tradicionais e criptomoedas em mais de 80 milhões de estabelecimentos comerciais pelo mundo utilizando o cartão Wirex.

A Wirex segue desenvolvendo o produto em linha com desenvolvimentos de mercado, cumprindo sempre regulamentações regionais e assegurando o devido licenciamento onde opera. Uma comprovada pioneira do mercado, a Wirex lançou o WXT - seu próprio token de utilidade nativo - e o Cryptoback?, o primeiro programa de recompensas em criptomoedas do mundo, que devolve aos titulares de seus cartões até 2% em WXT por cada transação que realizam.

Para acompanhar o crescimento do metaverso, a empresa expandiu seu produto ao longo de todo o ano de 2021 de modo a possibilitar o acesso geral às finanças descentralizadas (Decentralized Finance, DeFi). Começando com o lançamento de seu aclamado recurso X-Accounts, que oferece juros de retorno a níveis inéditos, a Wirex continuou ampliando seu arsenal de DeFi com o lançamento da carteira não custodiada Wirex Wallet e uma parceria com a Nereus, mercado de liquidez descentralizado.

A Wirex está sediada em Londres e possui escritórios em Singapura, Kiev, Dallas, Dublin e Atlanta. Com mais de US$ 5 bilhões em transações já processadas e em rápida expansão a novos territórios, inclusive os Estados Unidos, a Wirex está posicionada de forma única para apoiar e promover por meio de soluções criativas a adoção em massa de uma sociedade sem dinheiro em espécie.

Sobre a i2c, Inc.

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários altamente configuráveis. Utilizando a "tecnologia modular" exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

Contato

Heather Clifton Diretora de Marketing media@i2cinc.com Lottie Wells Gerente Sênior de Relações Públicas e Eventos Lottie.wells@wirexapp.com

