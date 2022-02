Comunicado do Business Wire :H3 Dynamics

H3 Dynamics concluiu com êxito a primeira nacele de aeronave de propulsão elétrica a hidrogênio totalmente integrada do mundo, a principal solução de energia para a propulsão de futuros projetos de aeronaves a hidrogênio.

H3 Dynamics has successfully completed the world's first fully functional hydrogen-electric propulsion aircraft nacelle, the core enabling power solution for hydrogen aircraft designs of the future. (Photo: Business Wire)

Nos próximos anos, essa arquitetura de propulsão elétrica a hidrogênio distribuída poderá transportar 19, 80 ou até mais de 100 passageiros, possibilitando que as companhias aéreas cubram rotas de média e longa distância acima de 2.500 km, além das distâncias de voo de curta distância almejadas por aeronaves emergentes baseadas em bateria.

Em vez de um único sistema de célula de combustível de hidrogênio centralizado, a H3 Dynamics distribui vários grupos motopropulsores integrados que incorporam baterias, células de combustível, armazenamento de hidrogênio e motores elétricos menores nas asas. Isso significa que o tamanho de cada sistema de célula de combustível, bateria híbrida e desafios de controle de calor tornam-se menores, o que faz com que os sistemas mais controlados e seguros.

Em 2018, a H3 Dynamics registrou patentes internacionais para a propulsão a hidrogênio distribuída em grande escala e anunciou planos para a "Element One", uma aeronave de hidrogênio visionária que aplica esta tecnologia. Dois anos depois, nasceu um movimento global de aviação a hidrogênio: líderes da indústria anunciaram novos planos de aeronaves a hidrogênio e startups se formaram em uma nova corrida para os céus.

"O anúncio de hoje é um marco importante para a H3 Dynamics e a indústria de aviação mais ampla", declarou o fundador e diretor executivo (CEO), Taras Wankewycz. "É o primeiro sistema de propulsão de trabalho real do mundo capaz de ser distribuído nas asas de novas aeronaves de emissão zero."

A H3 Dynamics vem trabalhando de acordo com as realidades dos cronogramas de certificação de segurança e entrando no mercado com plataformas não tripuladas de menor risco e peso reduzido, progredindo passo a passo para cargas mais pesadas e plataformas tripuladas.

Os testes de voo dos novos sistemas de propulsão a hidrogênio da H3 Dynamics começarão na França nas próximas semanas.

H3 Dynamics tem a missão de descarbonizar a aviação com uma solução única com foco na propulsão hidroelétrica distribuída. A empresa vem implementando um roteiro incremental com 3 etapas principais, primeiro dimensionando a receita com serviços autônomos de análise aérea, depois migrando para soluções autônomas de carga aérea de hidrogênio e impulsionando o voo de passageiros como etapa final. Atualmente, a empresa tem 80 funcionários e clientes de serviços globalmente em suas 3 sedes regionais em Austin, Cingapura e Paris.

MÍDIA: Taras Wankewycz taras@h3dynamics.com +33 6 61 02 65 94

