Comunicado do Business Wire :Diligent

Diligent, o líder global em governança moderna que oferece soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG, anuncia hoje outros palestrantes de destaque que se juntam à programação de renomados especialistas no assunto.

Criado com especialistas do setor, incluindo a Glass Lewis, uma empresa com liderança em serviços de consultoria por procuração, e vários parceiros da Prática de ESG e Impacto no escritório de advocacia internacional Kirkland & Ellis LLP, o Programa de Certificação de Liderança Climática foi idealizado para ajudar diretores corporativos, executivos de nível C e outros líderes modernos a estarem mais bem equipados para supervisionar o risco climático e a estratégia de suas empresas. O programa está disponível como uma experiência de e-learning (aprendizagem eletrônica) individualizada e inclui seis cursos, com sessões de painéis de vídeo com especialistas no assunto e do setor, leituras com curadoria, exercícios interativos e networking online entre os participantes.

A lista completa de palestrantes já foi anunciada. Os inscritos aprenderão com mais de 40 renomados especialistas no assunto, que ministrarão cursos impactantes sobre tópicos como vincular o clima ao balanço patrimonial, como o clima se conecta ao dever fiduciário do conselho e como estruturar a supervisão do risco climático. Seguindo uma grande demanda desde o lançamento dos cursos em fevereiro, a Diligent estendeu o Programa de Certificação de Liderança Climática indefinidamente, e as inscrições estão abertas agora.

Os novos palestrantes em destaque incluem:

? Paul Barker, Partner, Kirkland & Ellis LLP

? Barbara Davidson, analista sênior, área regulatória e de contabilidade, Carbon Tracker Initiative

? Shai Ganu, diretor administrativo, líder global - remuneração executiva, Willis Towers Watson

? Kate Gordon, consultora sênior, Departamento de Energia dos EUA

? Waheed Hassan, analista financeiro credenciado (CFA), fundador e diretor executivo (CEO), ZMH Advisors

? Ruth Knox, sócia, ESG & Impact Group, Kirkland & Ellis LLP

? Ira Kay, sócio-gerente, Pay Governance

? Elizabeth Lewis, diretora administrativa e diretora adjunta de ESG, Blackstone

? Marisa Martin, diretora executiva, Pollination

? Jessica McDougall, diretora, BlackRock Investment Stewardship

"Depois de experimentar uma demanda esmagadora por nossa primeira coorte de programas, que começou no início deste mês, estamos muito felizes em abrir inscrições em andamento e dar as boas-vindas a uma seleção incomparável de palestrantes", disse Brian Stafford, diretor executivo (CEO) da Diligent. "Líderes corporativos enfrentam atualmente pressão de todas as direções para que tomem medidas ousadas sobre as mudanças climáticas. Este programa prepara executivos para a supervisão de riscos climáticos e criação de estratégias de crescimento sustentável para as suas empresas para que possam oferecer mudanças impactantes."

"A sociedade em geral é profundamente impactada pelas mudanças climáticas. As empresas podem e devem desempenhar um papel de liderança no combate às mudanças climáticas através de seu processo produtivo, de sua cadeia de suprimentos e do desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis", disse Frederic Barge, diretor executivo (CEO) e fundador na Reward Value. "O Programa de Certificação de Liderança Climática da Diligent é um programa altamente recomendado para auxiliar executivos e diretores na condução de mudanças, e foi uma honra poder contribuir."

"A interseção entre mudança climática e negócios nunca foi tão complexa", disse Alexandra N. Farmer, P.C., sócia, ESG & Impact Practice, Kirkland & Ellis LLP. "As empresas enfrentam atualmente demandas crescentes de reguladores, investidores, clientes e outras partes interessadas em avaliar, mitigar e divulgar o risco e a estratégia climática, assim como relatar as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, até agora, o mercado carecia de uma ferramenta acessível e escalável para diretores e executivos dominarem os fundamentos do risco climático e de suas oportunidades. Estou satisfeito que vários de nossos parceiros com foco no clima - Jennie Morawetz, Ruth Knox e Paul Barker - estejam presentes nesta seleção de impressionantes especialistas do setor.

Os participantes são incentivados a se inscrever no programa de certificação até 18 de abril de 2022 para participar da primeira Sessão de Briefing do Clima e Cerimônia de Graduação em junho.

Sobre a Diligent:

A Diligent é a empresa líder em governança moderna, que oferece soluções de SaaS em governança, risco, conformidade e ESG. Ao servir a mais de 1 milhão de usuários de mais de 25.000 clientes no mundo inteiro, capacitamos líderes transformacionais com tecnologia, percepções e confiança para gerar maior impacto e liderar com propósito. Saiba mais em diligent.com.

Sobre a Glass Lewis

A Glass Lewis é uma fornecedora com liderança global em soluções de governança. Possibilitamos que investidores institucionais e empresas de capital aberto tomem decisões sustentáveis com base em pesquisas e dados. Cobrimos mais de 30.000 reuniões por ano, em aproximadamente 100 mercados globais. Nossos clientes incluem a maioria dos maiores planos de pensão, fundos mútuos e gestores de ativos do mundo que administram coletivamente mais de US$ 40 trilhões em ativos. Nossas principais soluções incluem a pesquisa por procuração Proxy Paper e a plataforma de voto por procuração Viewpoint. Visite www.glasslewis.com para obter mais informações.

Informações de contato da mídia da Glass Lewis: mediarequests@glasslewis.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

